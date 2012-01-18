شعبه هایی برای بررسی تخلفات انتخاباتی در دادگستری کرمانشاه ایجاد کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نامزدهای انتخاباتی و همچنین طرافداران ایشان باید توجه داشته باشند که از هرگونه تخلف انتخاباتی پرهیز کنند، زیرا دستگاه قضایی با هرگونه تخلف به شدت برخورد می کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: طبق روال هر سال، 20 روز قبل از ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس، ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان کرمانشاه ایجاد شده است.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: این ستاد در دیگر شهرستانهای استان کرمانشاه نیز تشکیل شده اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: شعبه های ویژه ای را برای بررسی جرائم احتمالی انتخاباتی در همه شعب دادگستری شهرستانهای استان کرمانشاه ایجاد کرده ایم تا پرونده های مذکور را قبل از پایان فرآیند انتخابات، منتهی به رای کنیم.

حجت الاسلام مظفری افزود: مردم و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی از سوی داوطلبان و طرفداران آنها، مراتب را به بازرسی دادگستری استان کرمانشاه اطلاع دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان گفت: شهروندان در صورت ضرورت می توانند تخلفات انتخاباتی را نیز با فرمانداری ها و یا نیروهای انتظامی شهرستان در میان بگذارند.

