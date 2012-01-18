نمایشگاه دائمی انتشارات "سوره مهر" در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ظهر چهارشبه در مراسم افتتاح نمایندگی انتشارات سوره مهر، اظهار داشت: این انتشارات همزمان با برگزاری سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان آغاز به کار کرده است.

مهدی حبیبی اضافه کرد: این نمایشگاه از برنامه های جانبی سوگواره بوده، که به صورت دائمی در این استان فعالیت خواهد کرد.

به گفته وی نمایندگی انتشارات سوره مهر در حوزه کتب تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فعالیت می کند، که این نمایشگاه با عرضه فروش محصولات سوره مهر جنب سینما بهمن بیرجند آغاز به کار کرده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت اهداف دفاع مقدس در جامعه، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای علاقه ‌مندان به استفاده از آثار منتشر شده انتشارات سوره مهر در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این ضرورت برای افتتاح نمایشگاه را ایجاد کرده است.

حبیبی در پایان با اشاره به برگزاری سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان در استان، یادآور شد: اختتامیه این سوگواره عصر 28 دی ماه جاری در سالن علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.