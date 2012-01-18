  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

نمایشگاه دائمی انتشارات "سوره مهر" در خراسان جنوبی افتتاح شد

نمایشگاه دائمی انتشارات "سوره مهر" در خراسان جنوبی افتتاح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور نمایشگاه دائمی انتشارات "سوره مهر" در بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ظهر چهارشبه در مراسم افتتاح نمایندگی انتشارات سوره مهر، اظهار داشت: این انتشارات همزمان با برگزاری سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان آغاز به کار کرده است.

مهدی حبیبی اضافه کرد: این نمایشگاه از برنامه های جانبی سوگواره بوده، که به صورت دائمی در این استان فعالیت خواهد کرد.

به گفته وی نمایندگی انتشارات سوره مهر در حوزه کتب تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فعالیت می کند، که این نمایشگاه با عرضه فروش محصولات سوره مهر جنب سینما بهمن بیرجند آغاز به کار کرده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت اهداف دفاع مقدس در جامعه، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای علاقه ‌مندان به استفاده از آثار منتشر شده انتشارات سوره مهر در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این ضرورت برای افتتاح نمایشگاه را ایجاد کرده است. 

حبیبی در پایان با اشاره به برگزاری سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان در استان، یادآور شد: اختتامیه این سوگواره عصر 28 دی ماه جاری در سالن علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1512885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها