شیوع آنفلوآنزا در مرغداری ها حمله دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، اظهار داشت: شیوع آنفلوآنزا در مرغداری های کرج و مرکزی و همچنین برخی دیگر از استان ها در سال گذشته ارسال واکسن معیوب توسط دشمن به مرغداری ها بود.



فرمانده حملات سایبری ادامه داد: هم اکنون نیز تهدیدهای بیولوژیک بر علیه جمهوری اسلامی ایران در حال اتفاق افتادن است.



سپر بیولوژیک ایران کامل نیست



رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور سپر بیولوژیک ایران را ناکامل عنوان کرد و اضافه کرد: حملات بیولوژیکی دشمن که یکی از لایه های آن آب است در کشور در حال رخ دادن است بنابراین باید در این زمینه بیشتر تلاش و کوشش صورت گیرد.



وی با تاکید بر اینکه باید برای هر مجموعه ای یک پلن مدیریت بحران وجود داشته باشد، گفت: در پدافند غیر عامل از چهار سرمایه فیزیکی، سایبری، معنوی و ملی و سرمایه انسانی حفاظت صورت می گیرد.



فرمانده حملات سایبری افزود: امروزه آمریکا بخشی زیادی از سرمایه و دارایی هایش را در فضای سایبری بکار گیری می کند ولی در کشور ما به این موضوع ممکن است کمتر توجه و پرداخته شود.



سردار جلالی با اشاره به اینکه دشمن در حملات خود آب و فاضلاب را نیز مد نظر دارد، گفت: نبود آب و سیستم فاضلاب سبب فشار بسیار زیاد به مردم می شود.



رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار داشت: به خطر افتادن جان مردم، تهدید سلامت و بهداشت مردم از جمله پیامدهای قطع آب است.



فرمانده حملات سایبری ادامه ادامه داد: تهدیدات ناشی از شناسایی توسط سامانه سنجش از راه دور دشمن از زیر ساخت ها، تهدیدات ناشی از تهاجم هوایی، تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، تهدیدات ناشی از بیو تروریسم، تهدیدات ناشی از تهاجم سایبری به سامانه کنترل و تهدیدات آلودگی عمدی منابع آب و مخازن از جمله تهدیدات دشمن بر علیه سیستم آب و فاضلاب کشور است.



سردار جلالی در رابطه با آسیب پذیرهای آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: آشکار و بی دفاع بودن تاسیسات، شناسایی در برابر سنجندهای دشمن، آسیب پذیر بودن در برابر تهدیدات آلودگی های عمدی، آسیب پذیر بودن در برابر سلاح های بیولوژیک، آسیب پذیر بودن در برابر تهدیدات سایبری، آسیب پذیر بودن در برابر زیر ساخت آب در برابر بیو تروریسم و اشراف اطلاعاتی دشمن در برابر تاسیسات از جمله آسیب پذیری های آب و فاضلاب کشور است.