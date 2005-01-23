مشاورسازمان تربيت بدني درامورفرهنگي و هنري منصوب شد

به گزارش خبرنگار" مهر" به نقل از سايت اطلاع رساني سازمان تربيت بدني درحكم صادره ازسوي مهندس مهرعليزاده آمده است: نظربه نقش ارزشمند هنرمندان وفرهنگيان درتوسعه ورزش كشوروبا عنايت به تجارب، سوابق وخدمات شايسته جنابعالي به اين سمت منصوب مي‌شويد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال وبهره‌گيري ازتجارب وتعاليم ارزشمند خود درراه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي وجامعه ورزش كشورموفق ومويد باشيد.

وي داراي سوابقي همچون مديريتهاي مختلف درسازمان صدا وسيما، وزارت ارشاد وحوزه نشروفرهنگ كشوربوده ودردوره ششم نماينده مردم تبريز ومخبر كميسيون فرهنگي فعال بوده واكنون مشاورت وزراي خارجه، مسكن وشهرسازي ورياست ستاد ايرانيان خارج ازكشوررا عهده ‌دار است.