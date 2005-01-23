  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۴۷

طي حكمي ازسوي مهندس مهرعليزاده

مشاورسازمان تربيت بدني درامورفرهنگي و هنري منصوب شد

رئيس سازمان تربيت بدني با صدور حكمي علي اصغر شعردوست را بعنوان مشاور رئيس سازمان درامورفرهنگي و هنري منصوب كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" به نقل از سايت اطلاع رساني سازمان تربيت بدني درحكم صادره ازسوي مهندس مهرعليزاده آمده است: نظربه نقش ارزشمند هنرمندان وفرهنگيان درتوسعه ورزش كشوروبا عنايت به تجارب، سوابق وخدمات شايسته جنابعالي به اين سمت منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند متعال وبهره‌گيري ازتجارب وتعاليم ارزشمند خود درراه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي وجامعه ورزش كشورموفق ومويد باشيد.
وي داراي سوابقي همچون مديريتهاي مختلف درسازمان صدا وسيما، وزارت ارشاد وحوزه نشروفرهنگ كشوربوده ودردوره ششم نماينده مردم تبريز ومخبر كميسيون فرهنگي فعال بوده واكنون مشاورت وزراي خارجه، مسكن وشهرسازي ورياست ستاد ايرانيان خارج ازكشوررا عهده ‌دار است.

کد مطلب 151289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها