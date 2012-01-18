تحریمهای غرب علیه سوریه زندگی مردم را دشوار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، شرایط در سوریه همچنان رو به وخامت است. 9 ماه پس از آغاز ناآرامیها آثار خشونت به شیوههای دیگر هم احساس میشود. "بئاتریس مژوان روگو" رئیس عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ در خاور نزدیک و میانه گفت : گرچه این بحران بشردوستانه تمام سطح کشور را دربرنگرفته با این حال آثار بزرگ و مستقیمی بر گستره عظیمی از کشور داشته است.
به گفته وی، میزان نیازمندیها به سرعت در حال افزایش است و به خصوص با آغاز زمستان کمبود سوخت و مشکل تردد آزادانه برای خرید غذا از جمله مسائلی هستند که زندگی روزانه را سختتر از پیش کرده است.
این در حالی است که تحریمهایی که از سوی کشورهای مختلف بر سوریه تحمیل شدهاند نیز زندگی افراد عادی را مشکلتر کرده است. بر این اساس برخی کارخانهها و فروشگاهها رو به تعطیلی هستند و اکنون دیگر قطع برق امری عادی است. بسیاری از شهروندان سوریه اکنون بر درآمدهای روزانه تکیه دارند و اگر دستمزدشان پرداخت نشود خود را در شرایطی باز هم وخیمتر خواهند یافت.
مژوان روگو افزود: ما بیش از 40 سال است که در سوریه حضور داریم و فعالیت اصلی سازمان در اینجا پشتیبانی از مردمی است که در جولان اشغالی زندگی میکنند. اما اکنون فعالیتهای ما تا حد چشمگیری گسترش یافته و کمکرسانی به کسانی را که از خشونتهای داخلی صدمه دیدهاند نیز در بر میگیرد.
از زمان آغاز ناآرامیهای داخلی جاری کمیته بینالمللی صلیب سرخ فعالیتهای خود را در سوریه با هلال احمر سوریه هماهنگ کرده است. از ژوئن سال 2011 و از زمانی که به کمیته بینالمللی صلیب سرخ امکان دسترسی بیشتر به مناطق آشوبزده داده شد، این سازمان کمکهای درمانی و غذایی و دیگر اقلام ضروری را برای کسانی که صدمه دیدهاند فراهم کرده است.
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