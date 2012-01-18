افزایش 13 درصدی آمار اعمال قانون در رابطه با رانندگان متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کمالوند با اشاره به اینکه از مجموع تخلفات رانندگی 94 هزار و 546 فقره آن حادثه ساز بوده گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 791 هزارو 70 تخلف رانندگی در این استان ثبت شده و در رابطه با 725هزار و 507 راننده متخلف اعمال قانون شده که این آمارنسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: امسال همچنین 20 هزار و 512 دستگاه خودرو و موتورسیکلت دراستان البرز توقیف شد که از این تعداد شش هزار و 936 دستگاه خودرو و مابقی موتورسیکلت بود که این آمار نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته به ترتیب 13 و سه درصد افزایش یافته است.

وی گفت: طی این مدت پنج هزارو 777 پرونده تخلف رانندگی در این استان به مراجع قضایی ارجاع شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته هفت درصد افزایش نشان می دهد.



رئیس پلیس راهور استان البرز افزود: 790 وسیله نقلیه در استان البرز از ابتدای سال جاری تاکنون شماره گذاری شده که از این تعداد 674 فقره خودروی سبک، 27 فقره سنگین، 61 فقره موتورسیکلت و 28 فقره پلاک معلولین بوده است.

