تجمع تعدادي از معلولان در مقابل مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر تجمع كنندگان در حالي كه پلاكاردها و دست نوشته هايي مبني بر اينكه معلولين را فراموش نكنيد، قانون 16 ماده اي حقوق جامع معلولين كشور را اجرا كنيد، خواستار اجراي هر چه سريعتر مصوبه مجلس در شانزدهم ارديبهشت امسال در رابطه با حقوق معلولين و تعيين بودجه در جهت اجراي آن ، شدند.

معلولين تجمع كننده همچنين به بي توجهي دولت و سازمان بهزيستي به مسايل و مشكلات آنان اعتراض و خواستار قرار گرفتن بهزيستي زير نظر مقام معظم رهبري شدند.

بنابراين گزارش محمد باقربهرامي رييس كميسيون اجتماعي مجلس با حضور در جمع معلولان تجمع كننده ، بر پيگيري خواسته هاي آنان تاكيد كرد و گفت: تلاش مي كنم اعتبارات لازم براي رفع مشكلات معلولان را در بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعي لحاظ كنم.

وي همچنين بر پيگيري اجراي قانون 16 ماده اي جامع معلولان تاكيد كرد.