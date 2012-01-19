منابع آموزشی به واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان ارائه شد

محمد علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 120 جلد از هر عنوان کتاب آموزشی ویژه اورژانس خریداری شده که بخشی از آنها برای توزیع در سطح شهرستانهای استان ارسال شد و بخشی نیز در اختیار واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: کتابهای اخلاق و مقررات حرفهای فوریتهای پزشکی، آمبولانس اسپرینتر 314، داروهای مورد نیاز در آمبولانس، امدادگر اورژانس، فوریتهای داخلی 1 و فوریتهای داخلی 2 اورژانسهای پیش بیمارستانی، اورژانسهای پیش بیمارستانی مامایی، راهکارهای سریع و آسان اورژانسهای پیش بیمارستانی، مقدمهای بر تریاژ، واکنش سریع یک امدادگر، دستورالعمل بالینی و روشهای ارزیابی مهارتها ویژه تکنیسین فوریتهای پزشکی، تروماسیستم و جزوه پروتکل تریاژ عنوانهای منابع توزیع شده در سال جاری هستند.
مسئول آموزش مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه کتاب واکنش سریع یک امدادگر به تمامی امدادگران شهرستان که 48 نفر هستند، تحویل داده شد، تصریح کرد: علاوه بر منابع توزیع شده، دورههای تخصصی
با موضوع تروماسیستم، اخلاق در فوریتهای پزشکی و آمبولانس اسپرینتر نیز برگزار شده است.
با موضوع تروماسیستم، اخلاق در فوریتهای پزشکی و آمبولانس اسپرینتر نیز برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در آیندهای نزدیک قصد داریم دورههای آموزش تخصصی اورژانسهای پیش بیمارستانی مامایی، فوریتهای پزشکی در بلایا و فوریتهای پزشکی داخلی را برگزار کنیم، گفت: واحد آموزش مرکز اورژانس اصفهان قصد دارد که از دستورالعمل بالینی، روشهای ارزیابی و راهکارهای سریع و آسان برای اورژانسهای پیش بیمارستانی به عنوان راهنمای غیر زنده استفاده کند تا تکنسینهای فوریتهای پزشکی در مواقع لزوم به جای تماس با اتاق فرمان از اطلاعات مفید این دستورالعمل بهرهمند شوند.
هاشمی، مایع درمانی را از رأسهای آموزشی سال آینده مرکز اورژانس دانست و اظهار داشت: به روز کردن مباحث آموزشی، تعریف چک لیست برای پکیج های آموزشی استاندارد هر پایگاه، بومی سازی دستورالعملهای تریاژ تلفنی برای اتاق فرمان ویژه تمامی پرسنل تخصصی اتاق فرمان فوریتهای پزشکی، افزایش پایگاههای آموزشی از 2 به 3 پایگاه، وارد شدن در بحث ترجمه منابع علمی جدید میانی و پیشرفته پیش بیمارستانی و ارائه دیکشنری حوادث از برنامههای آینده واحد آموزش است.
وی به برگزاری دو دوره آموزش عمومی شامل آسیبهای اجتماعی اعتیاد و مواد مخدر برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و آشنایی خانوادهها با پیشگیری از رفتارهای پرخطر در ایدز در سال جاری با همکاری رابط آموزشی مرکز اشاره کرد و افزود: توزیع پکیج های تألیفی آموزش شهرستان با عناوین آسیبهای قفسه سینه و اورژانسهای فشارخون، دستورالعمل بالینی تحریکهای دردناک برای تعیین سطح هوشیاری و برگزاری دوره آلودگی هوا از برنامههای پیشبینی شده برای بهمن ماه سال جاری است.
به گزارش مهر، مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان، تعداد 32 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، 2 واحد امداد موتوری، یک واحد امداد هوایی و یک اتاق فرمان را در اختیار دارد.
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