نوگروی دینی ملازم با تغییر شخص از نظر اعتقادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مجموعه نشست های تخصصی بررسی جنبش های نوپدید دینی و عرفانی، نشست تخصصی "نوگروی دینی: تأملات جامعه شناسانه در باب گرایش های نوین دینی" با سخنرانی دکتر حسن محدثی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.

نظریه ­های جدید جامعه ­شناسی دین، دین­ گرایی در عصر اطلاعات، دولت و معنویت، و بسترهای اجتماعی گرایش دینی و تغییر رفتار دینی محورهای این نشست بود.

وی در ابتدای سخنانش با بیان اینکه دین دار شدن یک فرآیند تکوینی دارد که بدون در نظر گرفتن آن نمی تواند به دین دعوت کرد؛ گفت: ثمربخش شدن جامعه پذیری دینی نیازمند کارهای پژوهشی است.

وی با بیان اینکه از فرصت های حج تمتع برای تعمیق باور دینی مردم استفاده نمی شود افزود: خلأ بزرگی در این زمینه وجود دارد، بخش های مختلف از جهت امکانات و رفاه و ... شرایط مناسب است، اما استفاده از این فرصت در جهت نوگروی دینی استفاده نمی شود.

محدثی در ادامه سخنانش با بیان اینکه نوگروی به معنای تحول در نظام اعتقادی است، اظهار داشت: نوگروی به این معناست که فردی نظام اعتقادی خود را تغییر می دهد و این تغییر ملازم با تغییر خودش است یعنی در ابتدا خود تغییر می کند و بعد نظام اعتقادی او تغییر می کند.

این محقق با بیان اینکه نوگروی با نوگرایی متفاوت است، اذعان کرد: گرائیدن یعنی تمایل به چیزی پیدا کردن ولی گروی یعنی اعتقاد پیدا کردن و ایمان پیدا کردن.

وی در ادامه سخنانش با بیان این پرسش که چه فرآیندی صورت می گیرد تا فرد تعلق خود را به نظام اعتقادی از دست دهد؟، تصریح کرد: باید در این تعلق و تعهد ضعفی وجود داشته باشد. این بحث فقط شامل دین نمی شود بلکه هر جا که نظام اعتقادی وجود دارد می تواند نوگروی در نظام معرفتی افرا زیادی صورت می گیرد مثلا می گویند "مارکس" و "مید" این گونه تغییر داشتند.

محدثی با بیان اینکه نوگروی ایدئولوژیک و سیاسی هم وجود دارد؛ تصریح کرد: در عصری به سر می بریم که ایدئولوژی های مختلف وجود دارد که مدعی سازمان دادن نظام اجتماعی هستند و افراد زیادی وجود دارند که در طول عمر خود در میان این ایدولوژی ها در حال حرکت هستند.

وی با بیان اینکه روندی تکوینی طی می شود که فردی به امری میل می کند یا از امری دل بکند؛ گفت: موضوعی که در همه اشکال نوگروی وجود دارد وجود انواعی از بحران است. لازمه نوگروی بحران در تعلق است. افراد به آن نظام اعتقادی پیشین یا پارادایم قبلی اعتقاد خود را از دست می دهند و به ایدئولوژی و نظام جدید می رسند.

وی با بیان اینکه 3 نوع تعلق وجود دارد ادامه داد: تعلقات مبتنی بر هزینه و سنجش هزینه ـ فایده و تعلق عاطفی و تعلق اخلاقی انواع تعلق هستند. ما در پیوستن به گروه ها، علائق و منافعی داریم و آنرا محاسبه می کنیم و مسلما حدی از سنجش عقلانی در این انتخاب وجود دارد. در فرد به دلیل استمرار و ارتباط زیاد تعلق عاطفی پدید می آید و گاهی گروه های دینی و سیاسی شرایطی را فراهم می کنند که این نوع تعلق را زیاد می کند.