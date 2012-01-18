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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای کلات برگزار می شود

کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای کلات برگزار می شود

کلات - خبرگزاری مهر: فرماندار کلات از برگزاری کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای شهر کلات در 19 بهمن ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قره خانی در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد گرامیداشت شهدای شهرستان اظهارکرد: شهدای انقلاب اسلامی بزرگ ترین و مهم ترین درس عاشورا که همان شهادت طلبی است، به خوبی فرا گرفتند.

وی زنده نگه داشتن روحیه ایثارگری را مهم ترین هدف برگزاری این کنگره عنوان و اضافه کرد: تمام عزت، شرافت و امنیت کشور مرهون خون شهدا و ایثار آنان است.

فرماندار کلات تاسی از راه شهدا را موجب بقا و افزایش موفقیت های کشور در عرصه های گوناگون دانست و تصریح کرد: در برنامه های دهه فجر امسال شهرستان که نماد نفی هرگونه ظلم و استبداد است، گرامیداشت یاد، اندیشه و آرمان شهدا به عنوان یکی از اصلی ترین محورها دنبال خواهد شد.

به گفته وی تکریم شهدا و خانواده های معزز آنان اختصاص به برنامه یا ایام خاصی ندارد و مردم قدرشناس ایران به ویژه مسئولان کشور در رده های مختلف این امر را وظیفه خود می دانند.

کد مطلب 1512913

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