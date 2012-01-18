چهار شکارچی متخلف اماراتی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست استان با تلاش و پیگیری های مستمر و با همکاری و مساعدت نیروی های جان بر کف انتظامی و گمرک زاهدان موفق به دستگیری چهار نفر شکارچی متخلف تبعه کشور امارات متحده عربی شد.

وی گفت: این متخلفان که اقدام به ورود غیر مجاز 10 بهله شاهین به منظور شکار و صید پرنده های مهاجر به خصوص هوبره نموده بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: ورود شکارچیان غیر مجاز و متخلف هر ساله در فصل شروع مهاجرت پرندگان به استان جهت شکار غیر مجاز این پرندگان به ویژه هوبره که جزو لیست قرمز پرندگان در معرض خطر انقراض نیز به شمار می آید، صورت می گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: متخلفین نامبرده که با پرواز دبی - زاهدان وارد استان شده اند به پرداخت جریمه محکوم و پرندگان مذکور جهت سیر مراحل قانونی تحویل سازمان حفاظت محیط زیست خواهند شد.

وی گفت: جریمه قاچاق هر بهله شاهین 120 میلیون ریال است.