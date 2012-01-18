۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

کاظمی:

44 بیمار صعب العلاج گلستانی تحت پوشش طرح "شفا" هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد گلستان گفت: از 44 بیمار صعب العلاج تحت پوشش این نهاد در طرح شفا حمایت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاظمی گفت: 44 حامی نیکوکار و دلسوز ماهانه به این بیماران کمک هزینه درمانی پرداخت می کنند.

وی اضافه کرد: طرح شفا از ابتدای فروردین ماه سال جاری در استان گلستان آغاز شده که در این طرح فرشتگان رحمت به بیماران رنجور صعب العلاج در هزینه های درمانی کمک و یاری می رسانند.
 
کاظمی افزود: این طرح با هدف کمک و مساعدت به هزینه های درمانی بیماران صعب العلاج انجام می پذیرد.
 
وی افزود: امید است حامیان سخاوتمند گلستانی در این طرح به عنوان ناجیان دلسوز برای بیماران دردمند ما را یاری رسانند و بتوانیم به بیماران که در نوبت حمایت هستند خدمات بیشتری ارائه کنیم.

بیش از 52 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1512919

