44 بیمار صعب العلاج گلستانی تحت پوشش طرح "شفا" هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاظمی گفت: 44 حامی نیکوکار و دلسوز ماهانه به این بیماران کمک هزینه درمانی پرداخت می کنند.

وی اضافه کرد: طرح شفا از ابتدای فروردین ماه سال جاری در استان گلستان آغاز شده که در این طرح فرشتگان رحمت به بیماران رنجور صعب العلاج در هزینه های درمانی کمک و یاری می رسانند.

کاظمی افزود: این طرح با هدف کمک و مساعدت به هزینه های درمانی بیماران صعب العلاج انجام می پذیرد.

وی افزود: امید است حامیان سخاوتمند گلستانی در این طرح به عنوان ناجیان دلسوز برای بیماران دردمند ما را یاری رسانند و بتوانیم به بیماران که در نوبت حمایت هستند خدمات بیشتری ارائه کنیم.



بیش از 52 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان هستند.