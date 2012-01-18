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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

فرماندار رباط کریم:

حضور حداکثری مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

حضور حداکثری مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان گفت: حضور حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معادلات دشمنان جمهوری اسلامی و فتنه گران داخلی را برهم خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رباط کریم اظهار داشت: این دوره از انتخابات مجلس با انتخاباتهای دیگر در طول تاریخ انقلاب اسلامی تفاوت دارد زیرا این انتخابات، نخستین انتخابات پس از فتنه سال 88 است که با گسترش موج بیداری اسلامی جهانی و استکبار ستیزی همراه شده است.

وی افزود: دشمنان می خواهند ببینند حضور مردم در انتخابات این دوره چگونه است و تمام تلاش خود را برای کاهش حداکثری شرکت مردم در انتخابات به کار بسته اند.

این مسئول با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه های حساس، حضوری موثر و دشمن شکن داشته اند، عنوان کرد: با تدبیر مسئولان نظام و در راس تمامی آنها رهبر معظم انقلاب، فتنه ها و توطئه های دشمنان ملت و نظام اسلامی ایران خنثی شده و این بارهم راه به جایی نخواهند برد.

سلیمان پور وظیفه همه دست اندرکاران را ایجاد تعامل، اتحاد و همدلی و جلب اعتماد مردم دانست و ادامه داد: به طور قطع در برگزاری انتخابات مردم همیشه در صحنه شهرستان رباط کریم نیز حضوری بی نظیر خواهند داشت.

کد مطلب 1512924

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