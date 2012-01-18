دکتر رسول عبدالله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت ‌نام آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور در روزهای 26 دی تا اول بهمن ماه انجام می شود و برای اولین بار ثبت نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد.

معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: المپیادهای علمی کشوری در رشته‌های فیزیک، زیست شناسی، کامپیوتر، شیمی، ریاضی، نجوم و اخترفیزیک و ادبیات برگزار می‌شود.

وی گفت: مرحله اول المپیادهای علمی به صورت چهار گزینه‌ای با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور برگزار می‌شود و در المپیاد امسال، تمام دانش‌آموزان سال دوم و سوم دبیرستان می‌توانند در آن شرکت کنند و در صورت موفقیت در مرحله اول، به مرحله دوم راه خواهند یافت.

میرزایی یادآور شد: دانش آموزان سال دوم دبیرستان پیش از این تنها در صورتی که در رشته ریاضی و کامپیوتر نمره لازم را کسب می کردند به مراحل بعدی راه می یافتند اما از امسال تمامی دانش آموزان این مقطع در صورت شرکت در همه رشته های المپیادی و کسب نمرات لازم و قبولی، به مراحل بعدی راه می یابند.

وی همچنین از ارائه تسهیلات شرکت دانش آموزان سال اول دبیرستان در المپیادهای علمی کشوری خبر داد و گفت: برای اولین بار دانش آموزان سال اول دبیرستان می توانند به صورت آزمایشی در همه رشته های المپیادی شرکت کنند، البته به مراحل بعدی راه نمی یابند. پیش از این، دانش آموزان سال اولی تنها می توانستند به صورت آزمایشی در رشته ریاضی شرکت کنند.

معاون دانش پژوهان جوان اظهار داشت: دانش آموزان برگزیده مرحله دوم المپیاد‌های علمی کشور به دوره‌های تابستانی راه می یابند و در این دوره ‌ها طی آزمون ‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از پایان دوره در تابستان، برای تصاحب مدالهای طلا، نقره و برنز در یک آزمون نهایی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: ترکیب تیم ملی المپیادهای علمی از بین مدال آوران طلای این آزمون که دو برابر تعداد اعزامی به المپیادهای جهانی است، مشخص می‌شود و تیمهای مشخص شده در تابستان سال آینده به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند.