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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

در خراسان رضوی/

طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از دستگاه های اجرایی آغاز شد

طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از دستگاه های اجرایی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی از آغاز طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی با اشاره به ابلاغ آغاز این طرح از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: در این طرح تمامی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان مشهد و ده شهرستان بزرگ استان به علاوه 14 فرمانداری خراسان رضوی با تعداد 16 هزار نمونه به صورت تصادفی مورد سنجش قرار می گیرند.

وی افزود: پرسشگران این طرح که در حدود 100 نفر از کارشناسان مرتبط با بحث آمارگیری هستند و آموزش های تخصصی لازم را دریافت کرده اند با مراجعه به دستگاه های اجرایی استان از مراجعان به دستگاه های اجرایی نظرسنجی و فرم مربوطه را تکمیل می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: پس از جمع بندی، استخراج و تحلیل اطلاعات دریافت شده دستگاه های برتر استانی و شهرستانی انتخاب خواهند شد.

عبدالملکی ادامه داد: مدت اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی استان یک ماه از تاریخ اجرای طرح است.

کد مطلب 1512933

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