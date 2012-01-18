طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از دستگاه های اجرایی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی با اشاره به ابلاغ آغاز این طرح از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: در این طرح تمامی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان مشهد و ده شهرستان بزرگ استان به علاوه 14 فرمانداری خراسان رضوی با تعداد 16 هزار نمونه به صورت تصادفی مورد سنجش قرار می گیرند.

وی افزود: پرسشگران این طرح که در حدود 100 نفر از کارشناسان مرتبط با بحث آمارگیری هستند و آموزش های تخصصی لازم را دریافت کرده اند با مراجعه به دستگاه های اجرایی استان از مراجعان به دستگاه های اجرایی نظرسنجی و فرم مربوطه را تکمیل می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: پس از جمع بندی، استخراج و تحلیل اطلاعات دریافت شده دستگاه های برتر استانی و شهرستانی انتخاب خواهند شد.

عبدالملکی ادامه داد: مدت اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی استان یک ماه از تاریخ اجرای طرح است.