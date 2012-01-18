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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

اسدی به مهر خبر داد:

برگزاری مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی روستائیان اصفهان در دهه فجر

برگزاری مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی روستائیان اصفهان در دهه فجر

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت روستایی و عشایری استان اصفهان گفت: ‌سومین المپیاد فرهنگی، ورزشی روستائیان استان اصفهان با معرفی تیمها و و نفرات برتر به پایان رسید و مراسم اختتامیه این المپیاد در دهه فجر برگزار خواهد شد.

مهدی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این المپیاد اظهار داشت: مرحله پایانی سومین المپیاد فرهنگی، ورزشی روستائیان استان اصفهان ویژه آقایان در اردوگاه کشوری شهید بهشتی شهر ابریشم با حضور ۶۰۰ ورزشکار از۲۳ شهرستان در ۵ رشته برگزار شد.

وی ادامه داد: در رشته طناب کشی این مسابقات بخش باغ بهادران به مقام قهرمانی رسید، تیمهای فریدن و چادگان به ترتیب دوم و سوم شدند؛ همچنین در رشته دال پلان چادگان برسکوی اول ایستاد، فریدن دوم شد و آران وبیدگل به مقام سومی بسنده کرد.

رئیس هیئت روستایی و عشایری استان اصفهان تصریح کرد: در دو صحرانوردی در بخش انفرادی اصغرمهری، ابوالفضل مهرابی و سعید اسدی هر سه از خوانسار مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و در رشته فوتسال تیمهای فلاورجان، فریدونشهر، اصفهان وچادگان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

وی گفت: در والیبال نیز شهرضا، کاشان، لنجان و فلاورجان به این مرحله صعود کردند ضمن اینکه مسابقات فوتسال و والیبال هفته آینده به پایان خواهد رسید.

اسدی با اشاره به لزوم تجلیل از ورزشکاران برتر این رقابتها اضافه کرد: مراسم اختتامیه سومین المپیاد فرهنگی، ورزشی روستائیان استان اصفهان همزمان با ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

کد مطلب 1512937

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