برگزاری مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی روستائیان اصفهان در دهه فجر

مهدی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این المپیاد اظهار داشت: مرحله پایانی سومین المپیاد فرهنگی، ورزشی روستائیان استان اصفهان ویژه آقایان در اردوگاه کشوری شهید بهشتی شهر ابریشم با حضور ۶۰۰ ورزشکار از۲۳ شهرستان در ۵ رشته برگزار شد .

وی ادامه داد: در رشته طناب کشی این مسابقات بخش باغ بهادران به مقام قهرمانی رسید، تیمهای فریدن و چادگان به ترتیب دوم و سوم شدند؛ همچنین در رشته دال پلان چادگان برسکوی اول ایستاد، فریدن دوم شد و آران وبیدگل به مقام سومی بسنده کرد .

رئیس هیئت روستایی و عشایری استان اصفهان تصریح کرد: در دو صحرانوردی در بخش انفرادی اصغرمهری، ابوالفضل مهرابی و سعید اسدی هر سه از خوانسار مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و در رشته فوتسال تیمهای فلاورجان، فریدونشهر، اصفهان وچادگان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند .

وی گفت: در والیبال نیز شهرضا، کاشان، لنجان و فلاورجان به این مرحله صعود کردند ضمن اینکه مسابقات فوتسال و والیبال هفته آینده به پایان خواهد رسید .