مهمترین وظیفه مجریان برگزاری انتخاباتی سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان‌شناس ظهر چهارشنبه در نشست با دهیاران و اعضای شورهای اسلامی بخش عسلویه و مرکزی کنگان اظهار داشت: مجریان انتخابات باید با رعایت قانون و امانت‌داری، برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور تلاش کنند.

وی به بیانات مقام معظم رهبری در 19 دی اشاره کرد و افزود: مردم ایران بار دیگر به ندای رهبر خود لبیک گفته و در این انتخابات نیز حماسه پرشوری را رقم خواهند زد.

فرماندار کنگان خواستار ایجاد فضای سالم انتخاباتی هم از سوی کاندیداها و هم از سوی مجریان انتخابات شد و ادامه داد: بی‌شک وجود شرایط سالم انتخاباتی می‌تواند زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را آماده کند.

وی به تلاش کارگزاران نظام در خدمات‌رسانی مفید به مردم در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: دولت تلاش زیادی برای از حذف محرومیت از نقاط مختلف کشور انجام می‌دهد تا شرایطی را مهیا کند که همه مردم بتوانند از خدمات دولت بهره ببرند.

یزدان‌شناس ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه چگونگی دریافت عوارض آلایندگی از شرکت‌های واقع در مناطق صنعتی کشور بیان شده است. با توجه به حجم بالای آلایندگی در سطح شهرستان کنگان، شرکت‌های صنعتی که در این شهرستان مشغول هستند باید حق آلایندگی را پرداخت کنند.

وی با اشاره به تاثیر بسیار بالای این طرح در وضعیت عمران شهری شهرداری‌ها اضافه کرد: با اجرای این طرح ، شرکت‌ها ملزم به پرداخت حق خود به شهرداری‌ها هستند و این مسئله می‌تواند باعث افزایش بوجه شهرداری‌ها شده و نقش مهمی در عمران و رفاه شهری ایفا خواهد کرد.