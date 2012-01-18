"شب واقعه" در 16 سینما روی پرده رفت

به گزارش خبرگزاری مهر محسن صادقی؛ مدیرعامل جبرائیل فیلم با اعلام این خبر گفت: فیلم "شب واقعه" که از امروز چهارشنبه 28 دی‌ماه در گروه سینمایی استقلال روی پرده رفته اکران خود را 16 سینما آغاز کرده و از هفته آینده هم تعداد دیگری سینما به سینماهای نمایش دهنده این فیلم اضافه می‌شوند.

به گفته صادقی سینماهای استقلال، آزادی، فرهنگ، اریکه، کیان، ملت، زندگی، تماشا، راگا، ماندانا، شکوفه، سپیده، حافظ، مرکزی، فلسطین و ایران این فیلم را اکران کرده اند.

وی افزود: پیش از این قرار بود این فیلم در گروه سینماهای آزاد اکران شود که با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری مسئولان سینمایی حوزه هنری گروه استقلال به اکران "شب واقعه" اختصاص پیدا کرد.

"شب واقعه" فیلمی درباره شهید دریاقلی سورانی است که در بسیاری از رزمندگان و فرماندهان جنگ او را ناجی آبادان می‌دانند. این فیلم که با سرمایه‌گذاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ساخته شده را احمد میرعلایی تهیه کرده و حمید فرخ‌نژاد، لادن مستوفی و حبیب دهقان‌نسب در آن بازی کرده‌اند.

بنا به پیشنهاد میرعلایی و موافقت مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار است عواید حاصل از اکران فیلم صرف امور فرهنگی در شهرهای آبادان و خرمشهر شود.

