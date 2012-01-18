زنگ هوای پاک در مدارس تبریز به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در مراسم نمادین زنگ هوای پاک در مدرسه راهنمایی شاهد مهدیه تبریز با اشاره به نقش غیر قابل انکار دانش آموزان در ارتقای شاخصهای فرهنگی محیط زیست گفت: هر دانش آموز سفیر و نماینده یک خانواده در مدرسه و پیام رسان فرهنگ اجتماعی به اعضای خانواده است که می تواند با انتقاد از رفتارهای ناسازگار و آموزش آداب و فرهنگهای شهروندی، تغییرات محسوسی در نگرش فرهنگی جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به جایگاه بی نظیر آموزش و پرورش در شکل دهی به فرهنگ آینده جامعه افزود: با آگاهی از این پتانسیل تفاهمنامه همکاریهای زیست محیطی با آموزش و پرورش استان امضا شد و بیش از 80 درصد مفاد آن در مرحله اجراست.

رئیسی، آموزش مربیان بهداشت، تربیت دانش آموزان محیط یار، استفاده از کتابخانه محیط زیست، تخفیف ویژه جهت بازدید از موزه تاریخ طبیعی برای فرهنگیان، برگزاری اردوهای بازدید از مناطق حفاظت شده و دعوت از مربیان بهداشت مدارس به دوره ها و همایشهای زیست محیطی را از برنامه های فرهنگ سازی مشترک تفاهمنامه عنوان کرد و گفت: با توسعه برنامه های آموزشی و تغییر در نگرش و الگوهای مصرف جامعه می توان در میان مدت به بهبود و ارتقای شاخصهای زیست محیطی امیدوار بود.

وی با اشاره به فعالیت 500 محیط یار در مدارس تبریز و برنامه ریزی به عمل آمده جهت افزایش آن به دو برابر در سال تحصیلی آینده، افزود: با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش و ترسیم ساز و کارهای قانونی با استفاده از پتانسیل فارغ التحصیلان جوان و جویای شغل محیط زیست، طرح اعزام مربیان زیست محیطی به مدارس را مورد اجرا خواهیم گذاشت.