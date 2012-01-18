اولین نشست کمیته آوار و تدفین مدیریت بحران استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست تخصصی کمیته آوار و تدفین مدیریت بحران استان تهران به میزبانی سازمان آرامستان شهرداری قدس برگزار شد.

در ابتدای این نشست مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری قدس و رئیس کارگروه تخصصی آوار و تدفین با بیان اینکه بسیاری از حوادث و بلایای طبیعی غیرقابل پیش بینی هستند، اظهار داشت: باید قبل از وقوع حوادث تدابیرلازم در خصوص آموزش صورت پذیرد که در هنگام وقوع با کمترین تلفات و خساراتی همراه باشد.

جمال عزیزی در خصوص مراحل آموزش، برنامه ریزی، آمادگی، مدیریت منابع، تمرین و مانور، پیش از بحران، هنگام بحران و پس از بحران و مقابله با بحران، تجهیزات آرامستانها شامل آمبولانسها، جمع آوری بانک اطلاعاتی تعداد پرسنل و...توضیحاتی را ارائه کرد.

آموزش مولفه اصلی در هدایت بحران ها است

در ادامه این نشست تخصصی دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان قدس با تاکید بر بحث آموزش عنوان کرد: پیش بینی تجهیزات و امکانات و هماهنگی با دیگر ادارات مرتبط از جمله ثبت احوال از اقداماتی است که باید قبل از حوادث به آن توجه کرد.

محمدی نژاد با بیان اینکه رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام مقابله با بحران به منظور حفظ جان و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، بر برگزاری نشست ها و هم اندیشی تخصصی آوار و تدفین و مدیریت بحران تاکید کرد.

منظره آرامستانها باید زیبا و آرام بخش باشد

در بخش دیگری از این نشست همچنین شهردار قدس اعلام کرد: در فرهنگهای مختلف دنیا احترام خاصی نسبت به آرامستانها وجود دارد، جمع شدن عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و ... در کنار هم به همراه دیگر اصول و استانداردهای طراحی آرامستانها می‌تواند مجموعه‌ ای بسازد که پاسخگوی نیازهای روحی و روانی با توجه به نوع اعتقادات مردم باشد که این آرامستانها ممکن است محل آرامش و سکون و یادآور خاطرات عبرت آموز باشد.

کامران محمدخانی در ادامه به اهمیت مدیریت و فضای آرامستانها اشاره کرد و اظهار داشت: مردم زمانی که شخصی را از دست می‌ دهند دارای شرایط روحی خاصی بوده که اگر وارد آرامستان شوند و با منظره زیبا و پاکیزه روبرو شوند، به طور طبیعی به شرایط روحی آنان کمک می شود.

این مسئول در خصوص تدفین در هنگام بحران یادآور شد: لازمه این امور بررسی نیازهای اساسی و داشتن امکانات مناسب در زمان وقوع بحران و اجرای عملیات سریع توسط افراد آموزش دیده است.

در مواقع بحران باید مراقب شیوع بیماریهای عفونی بود

همچنین معاون عمرانی فرمانداری شهرستان قدس نیز طی سخنانی اظهار داشت: زمان یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در هنگام بحران باید به آن توجه کرد زیرا اگر اقدامات پیشگیرانه و مهار به موقع انجام نشود، ممکن است باعث آلودگی های زیست محیطی و شیوع بیماریهای عفونی شود، پس باید با در نظر گرفتن این شاخص در وقوع بحران و مدیریت صحیح آوار و تدفین از بروز خطرات بعدی ناشی از آن پیشگیری کرد.

بهرامی نژاد با اشاره به اهمیت مکان آرامستان با در نظر گرفتن اراضی مناسب و کافی جهت تدفین اجساد در هنگام بحران اعلام کرد: آرامستانها باید در فضایی قرار گیرند که اطراف آن قنات، آب شرب و چاه نباشد که باعث آلودگی آبهای زیر زمینی شود.

در پایان نشست مذکور هریک از حاضران با ارائه نظرات خود مسائل مختلفی را در خصوص امکانات اولیه و اجرای عملیات و مانورهای مشترک بیان کردند که مقرر شد پس از جمع آوری اقدامات اولیه در همایش های بعدی موارد جدید مطرح و پیگیری های لازم انجام شود.