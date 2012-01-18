پلمپ سه آموزشگاه غیر مجاز/ دستگیری دزدان مسلح احشام

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پلیس آگاهی همدان چندی قبل همزمان با گزارش های مردمی در جریان فعالیت غیرمجاز سه موسسه آموزشی قرار گرفتند.مدیران این موسسات با وعده قبولی در دانشگاه بدون قرعه کشی از دختران و پسران جوان بین 150 تا 300 هزار تومان دریافت کرده بودند.

با توجه به فعالیت گسترده متهمان تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات برای دستگیری آنها را آغاز کردند.در ادامه از دانشگاه پیام نور استعلام شد که حراست دانشگاه اعلام کرد این موسسات هیچ مجوزی ندارند.

کارآگاهان سرانجام با دستگیری مدیران این موسسه، دفاتر آنها را پلمپ کردند. تا کنون 368 تن از متهمان به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده اند.

کلاهبرداری از شرکت های بیمه

خواهر و برادری که به بهانه شکستگی بینی از چندین شرکت بیمه کلاهبرداری کرده بودند نیز از سوی کارآگاهان دستگیر شد.

همزمان با وصول شکایت یکی از شرکت های بیمه شهر تبریز ماموران در جریان این کلاهبرداری قرار گرفتند بررسی ها نشان داد خواهر برادری به بهانه دریافت غرامت شکستگی بینی به شرکت بیمه مراجعه کرده اند. حال آنکه آنها چندی قبل نیز به این بهانه غرامت گرفته بودند.

در ادامه متهمان دستگیر شدند که در جریان تحقیق از آنها مشخص شد آنها از چهار شرکت بیمه دیگر نیز به این شیوه کلاهبرداری کرده اند.

دستگیری دزدان مسلح

دو سارق مسلح سابقه دار که اقدام به سرقت مسلحانه احشام می کردند با چهره نگاری شناسایی و دستگیر شدند.

در پی وقوع سرقت مسلحانه احشام در شهرستان قروه، تیمی از کارآگاهان مسوول رسیدگی به این پرونده شدند.ماموران با حضور در صحنه جرم تحقیقات خود را آغاز کرده و دریافتند دو سارق مسلح شبانه به محل نگهداری احشام رفته و با شلیک گلوله و تهدید، دست و پای نگهبان را بسته و 12 راس گوسفند را سرقت کرده اند.

در ادامه ماموران با کمک نگهبان گوسفندان به چهره نگاری از سارقان پرداخته و از این طریق هویت یکی از سارقان را شناسایی کردند.

مرد تبهکار که دارای سابقه کیفری است در عملیاتی ضربتی دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. ماموران سپس همدست او را هم شناسایی و دستگیر کردند.