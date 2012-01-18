پلیس امروزه باید به دنبال اقتدار مدرن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان بعدازظهر چهارشنبه در دوازدهمین همایش روسای کلانتریها و پاسگاه های انتظامی استان فارس در خصوص موضوعات این همایش بیان کرد: در این همایش موضوعات پلیس و اقتدار نرم، پلیس و حفاظت، پلیس و امنیت قضایی، پلیس و انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی و... پیگیری می شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی در این همایش اقتدار نرم است زیرا با توجه به وضعیت کنونی جامعه و موضوعاتی از قبیل جنگ نرم و سایر موضوعات باید بحث اقتدار نرم از سوی مسئولان پیگیری شود.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه اولین موضوع در راستای رسیدن به اقتدار نرم اشرافیت اطلاعاتی است، اظهار داشت: در این راستا فرماندهان پاسگاه ها باید بدانند که در حوزه استحفاظی و یا منطقه محل ماموریتشان چه می گذرد و بر اساس جغرافیای جرم چگونه جرائم را تجزیه و تحلیل کنند.

وی با بیان اینکه نحوه برخورد با مردم نیز یکی از ضروریات است، افزود: در این رابطه نیز فرماندهان باید با بهره گیری از احکام اسلامی نحوه ارتباط با مردم، برخورد با مجرمان و... را بدانند.

سردار سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هوشمندی پلیس بیان کرد: یکی از مولفه های مهم در پیشگیری، کشف، شناسایی مجرم هوشمندی پلیس است که در این رابطه پلیس هوشمند باید بداند قبل از وقوع جرم ، بعد از آن و... چه وظیفه ای دارد.

فرمانده انتظامی فارس گفت: اگر امروزه پلیس به علم روز آگاهی نداشته باشد نمی تواند کاری انجام دهد.