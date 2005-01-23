چهار سخنراني در حوزه موسيقي دستگاهي ايران ارائه مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر «مهر» مجيد كياني سرپرست بخش پژوهشي موسيقي دستگاهي ايران درباره برنامه هاي اين بخش گفت: چهار سخنراني با موضوع موسيقي دستگاهي ايران از 11 تا 14 بهمن ماه برگزار مي شود. در اين بخش به ترتيب خودم، داريوش طلايي، داريوش پيرنياكان و همايون خرم به ايراد سخنراني مي پردازند.

كياني با اشاره به اهميت بخش پزوهشي جشنواره براي ايجاد شناخت بيشتر مخاطبان از موسيقي گفت: عنوان اين بخش پژوهشي است، اماحقيقت اين است كه نبايد انتظار داشته باشيد كه در عرض اين چند روز، پژوهش هاي تازه اي شكل بگيرد. هر كدام از سخنرانان، حاصل تحقيقات و پژوهش هاي سال هاي اخير خود و طرز تلقي شان را در قالب سخنراني و پرسش و پاسخ ارائه خواهند كرد.

بنا به اين گزارش، وي در ادامه گفت و گو با ستاد خبري بيستمين جشنواره موسيقي فجر بيان كرد: موضوعاتي كه انتخاب شده است بي ارتباط با هم نيستند و سخنرانان نظرات خود را درباره رديف دستگاهي ارائه مي كنند. اين بخش به مخاطب كمك مي كند تا شناخت بهتري نسبت به اجراها داشته باشد.