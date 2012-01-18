روزهای خوش تیم ذوب آهن فرا می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاج‌رسولیها در ارتباط با دیدار مقابل فولاد خوزستان افزود: با توجه به شناختی که از نحوه بازی فولاد خوزستان داریم و آنالیز کاملی که از دیدارهای مختلف این تیم داشته ایم، تمهیدات لازم را برای برد این مسابقه اندیشیده ایم.

وی با بیان اینکه برد در این دیدار دور از دسترس نخواهد بود، تصریح کرد: اگرچه تیم فولاد از مزیت میزبانی برخوردار است ولی مجموعه تیم ذوب آهن اعم از سرمربی، کادر فنی و بازیکنان در دیدارهای مکرری که با این تیم داشته ایم به شناخت نسبی از نحوه بازی تیم مقابل رسیده و مشکلی برای برد این تیم نداریم.

مربی تیم ذوب‌آهن گفت:هواداران و مردم شریف اصفهان اطمینان داشته باشند که تیم ذوب آهن با همه وجود و برغم همه مشکلات نهایت سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا با دست پر از خوزستان بازگردد و بار دیگر دل هواداران و مردم استان اصفهان را شاد کند.

تیمهای فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان عصر پنجشنبه 29 د یماه در بیست و یکمین هفته از رقابتهای لیگ برتر یازدهم در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم می روند.