دمای هوای کرمانشاه کاهش شدیدی خواهد داشت

مجتبی میلادی در با اشاره به وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه در روزهای آینده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای استان طی 24 ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: این وضعیت به تدریج همراه با رشد ابر پیش بینی می شود و این شرایط از اواخر وقت فردا تشدید خواهد شد.

میلادی افزود: این وضعیت هوا، به تدریج و در بعضی ساعات باعث بارش برف و باران در سطح استان خواهد شد، ولی با این حال، احتمال بارندگی در روز جمعه و در نواحی شمالی استان بیشتر از دیگر نقاط است.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه گفت: بارش برف در روزهای آینده در گردنه ها و جاده های برفگیر استان، باعث کندی در تردد وسائط نقلیه خواهد شد.

میلادی تاکید کرد: متوسط دمای هوا در نقاط مختلف استان در روزهای جمعه و شنبه به شدت کاهش خواهد یافت و این کاهش بین 6 تا 10 درجه سانیتگراد خواهد بود.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: این وضعیت ممکن است در اوایل روزهای جمعه و به ویژه شنبه، باعث مه غلیظ در برخی نقاط از سطح استان شود که این احتمال در نواحی سرد و مرطوب استان بیشتر به نظر می رسد.

