اسرائیل و آمریکا در کمین بیداری اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، فراکسیون وفاداری به مقاومت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به تحولاتی که منطقه شاهد آن است و اثرات منفی و مثبت آن بر لبنان، منطق ملی حکم می کند که به وحدت، ثبات و امنیت کشور توجه کنیم.

در این بیانیه آمده است : بیداری اسلامی نباید از مسیر اصلی خود منحرف شود، زیرا انحراف آن سبب اجرای طرحهای بدخواهان خارجی می شود.

بیانیه فوق ذکر کرد: خارجی ها قصد دارند از طریق منحرف کردن اهداف بیداری اسلامی منطقه را همچنان گرفتار اختلاف و دو دستگی و هرج و مرج کنند.

در این بیانیه آمده است: همه باید در برابر توطئه های اسرائیل و همپیمانانش هوشیار باشند و به دام توطئه های رژیم صهیونیستی و آمریکا گرفتار نشوند.

بیانیه فوق ذکر کرد: ما ضمن تبریک به ارتش و دستگاههای اطلاعاتی درباره دستگیری الیاس یونس جاسوس اسرائیلی بر ضرورت برخورد قوی با شبکه های جاسوسی و مجازات آنها تاکید می کنیم.