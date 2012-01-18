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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

فراکسیون مقاومت:

اسرائیل و آمریکا در کمین بیداری اسلامی هستند

اسرائیل و آمریکا در کمین بیداری اسلامی هستند

فراکسیون پارلمانی وفاداری به مقاومت لبنان با صدور بیانیه ای درباره توطئه های رژیم صهیونیستی و همپیمانانش در منطقه به ویژه در لبنان و ضرورت هوشیاری ملتها در برابر آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، فراکسیون وفاداری به مقاومت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به تحولاتی که منطقه شاهد آن است و اثرات منفی و مثبت آن بر لبنان، منطق ملی حکم می کند که به وحدت، ثبات و امنیت کشور توجه کنیم.

در این بیانیه آمده است : بیداری اسلامی نباید از مسیر اصلی خود منحرف شود، زیرا انحراف آن سبب اجرای طرحهای بدخواهان خارجی می شود.

بیانیه فوق ذکر کرد: خارجی ها قصد دارند از طریق منحرف کردن اهداف بیداری اسلامی منطقه را همچنان گرفتار اختلاف و دو دستگی و هرج و مرج کنند.

در این بیانیه آمده است: همه باید در برابر توطئه های اسرائیل و همپیمانانش هوشیار باشند و به دام توطئه های رژیم صهیونیستی و آمریکا گرفتار نشوند.

بیانیه فوق ذکر کرد: ما ضمن تبریک به ارتش و دستگاههای اطلاعاتی درباره دستگیری الیاس یونس جاسوس اسرائیلی بر ضرورت برخورد قوی با شبکه های جاسوسی و مجازات آنها تاکید می کنیم.

کد مطلب 1512971

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