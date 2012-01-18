جشن ریشه کنی بیسوادی در بستان آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس گل محمدزاده گفت: در حال حاضر فقط 14 مدرسه در بستان آباد تک نوبته نیستند که با احداث مدارس جدید و بازسازی و نوسازی مدارس موجود از سال تحصیلی آینده تمام مدارس شهرستان یک نوبته می شوند.



فرماندار بستان آباد همچنین از هوشمند سازی مدارس این شهرستان و خرید تجهیزات آموزشی به عنوان گامی مهم در تحول نظام آموزش و پرورش بستان آباد یاد کرد و افزود: از خیران مدرسه ساز انتظار داریم در تجهیز مدارس به فناوریهای نو نیز مشارکت کنند.



گل محمدزاده به استقبال دانش اموزان بستان آباد از طرح حفظ ملی قرآن کریم اشاره کرد و گفت: بیش از 11 هزار دانش آموزان این شهرستان که 85 درصد کل دانش آموزان منطقه را شامل می شوند، در سامانه اینترنتی این طرح ثبت نام کرده اند.



وی همچنین از افتتاح و کلنگ زنی 4 مدرسه جدید تا پایان امسال در بستان آباد خبر داد و افزود: برای این پروژه ها 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.



فرماندار بستان آباد خواستار آمادگی مدارس و فرهنگیان برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد و اظهار داشت: با توجه به برگزاری رایانه ای انتخابات، نقش معلمان و کادر آموزش مدارس بسیار مهم است.