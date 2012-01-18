120 هزار کرجی با قطعی آب روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 120 هزار کرجی با قطعی آب 9 ساعته در روز مواجه هستند.



وی ادامه داد: در حال حاضر میزان برداشت آب سطحی 200 لیتر در ثانیه است که با راه اندازی تصفیه خانه شماره دو کرج این میزان به 500 لیتر در ثانیه افزایش می یابد.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به عدم ساماندهی صدا و سیما کرج و عدم اطلاع رسانی به موقع، اضافه کرد: این امر سبب شد که در روزهای اول قطعی آب در کرج روزانه دو هزار تماس با سامانه 122 داشته باشیم که امروزه این تماس به 120 تماس در روز رسیده است.



10 درصد مسکن مهر کشور در استان البرز در حال ساخت است



نوری گفت: از یک میلیون واحد مسکن مهر در دست ساخت کشور تعداد 82 هزار واحد معادل 10 درصد در استان البرز است.



وی افزود: در حال حاضر آماده کردن زیر ساخت های انتقال آب شرب به 82 هزار واحد مسکن مهر در استان البرز که هر ساله بر تعداد آن افزوده می شود نیازمند فعالیت بسیار زیاد است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز اظهار داشت: هم اکنون پنج تصفیه خانه فاضلاب در استان در حال ساخت و چندین چاه دیگر نیز در حال حفر است که در آینده به بهره برداری می رسد.



نوری گفت: منفی بودن بیلاق آب خوان ها و کاهش کیفیت سفره های آب های زیر زمینی، افزایش مصرف سرانه آب ناشی از ارتقاء سطح رفاه و بهداشت مردم، نگرش و تلقی جامعه از آب به عنوان یک کالای ارزان و قابل دسترس، رشد جمعیت زیاد، وجود آبرسانی های خصوصی در حوزه فعالیت شرکت آب و فاضلاب استان، فرسودگی تاسیسات تامین و توزیع آب و محدودیت اعتبارات عمرانی و کمبود منابع مالی از جمله چالش های پیش رو آب و فاضلاب استان است.