به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری سرهنگ بذرافشان جانشین رئیس پلیس راهور تهران از تست جسمانی رانندگان تاکسی بالای هفتاد و پنج سال خبر داد و گفت: این رانندگان اگر نتوانند در تست سلامت موفق شوند گواهینامه رانندگی با خودروهای عمومی آنها باطل و برایشان گواهینامه شخصی صادر می شود.

رانندگان بالای 80 سال تاکسیرانی اگر بتوانند در تست سلامت موفق شوند می توانند به کار خود ادامه دهند.

به دنبال هماهنگیهای انجام شده با سازمان تاکسیرانی، رانندگان بالای 70 سال برای تست سلامت به پلیس معرفی می شوند و براساس قانون، سلامت چشم، دست و پا که در کنترل وسایل نقلیه عمومی موثر است بررسی می شود.



دستگیری تکثیر کنندگان غیر مجاز قهوه تلخ

در این هفته یک مقام آگاه امنیتی با اشاره به دستگیری تکثیرکنندگان قهوه تلخ گفت: در این رابطه تعدادی از عرضه کنندگان محصولات فرهنگی غیر مجاز و قاچاق شناسایی و دستگیر شدند.

این منبع آگاه افزود: در طرح امنیت محله محور ماموران این یگان، اداره نظارت بر اماکن عمومی و کلانتری ها با تکثیر کنندگان و فروشندگان محصولات غیر مجاز فرهنگی و مستهجن برخورد می کنند.

کافی نت؛ مرکز انجام جرایم اینترنتی

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنگامی که گردشگری به کافی نت مراجعه می کند شماره پاسپورتش به منظور جلوگیری از سوء استفاده ثبت می شود. در کشورهای دیگر اطلاعات فرد براساس اکانت ارائه شده با هویت مجازی یکی است اما در کشور ما هویت حقیقی با هویت مجازی یکی نیست. در کشورهای دیگر اگر هر فردی با نام مستعار به شبکه اینترنت متصل شود بازهم هویت اصلی قابل شناسایی است.

این جملات بخشی از سخنان معاون اجتماعی پلیس فتا است. او این هفته اعلام کرد: اعلام جایزه و دریافت پول برای ارسال آن، سرقت اطلاعات بانکی و شخصی از مهمترین جرایم اینترنتی کشور است. در کشورهای اروپایی به دلیل دسترسی پلیس و مسئولان به اطلاعات افراد جرایم اینترنتی بسیار پیچیده و به روز است اما مجرمان ما در حاشیه امنیت مرتکب هر جرمی می شوند.

میربهرسی در این باره گفت:مشتریان کافی نت ها را دانشجویان و ثبت نام کنندگان مسکن مهر تشکیل می دهند که هنگام ثبت نام و پرداخت شهریه اطلاعات آنها در کافی نت ثبت می شود که علاوه بر ایجاد ناامنی اینترنتی می تواند فضای خوبی برای مجرمان اینترنتی باشد.

ثبت اطلاعات باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. تمامی مجرمان اینترنتی از وایمکس و سرویس ADSL استفاده می کنند اما برای ارتکاب جرم و شناسایی نشدن به کافی نت ها مراجعه می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از فعالیت گسترده کافی نت های فاقد مجوز خبر داد و تصریح کرد: امروز جرایم اینترنتی در کافی نت ها افزایش قابل توجهی یافته است که لزوم ساماندهی کافی نت ها را بیش از پیش نشان می دهد.متاسفانه دانشجویان غیر بومی و افراد برای کارهای دانشگاهی و ثبت نام ها از کافی نت ها استفاده می کنند. این افراد باید مراقب اطلاعات خود باشند چرا که کافی نت ها بهترین مکان برای انجام جرایم سایبری است.



فعالیت قاچاقچیان آفریقایی در ایران با ویزای گردشگری

سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در هفته اخیر و در جمع مسئولان اینترپل منطقه از فعالیت قاچاقچیان آفریقایی در ایران با ویزای گردشگری خبر داد.

او گفت: قاچاقچیان غرب افریقا که در گذشته کوکائین وارد ایران کرده و از آنجا هروئین ترانزیت می‌کردند امروزه باندهای ترانزیت مواد روانگردان و شیشه راه اندازی کرده‌اند. البته این افراد از طریق ویزای گردشگری وارد ایران می‌شوند و اقدام به ترانزیت مواد مخدر می‌کنند.

برخورد با سایتهای غیرمجاز همسریابی

معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا در این هفته هرگونه فعالیت سایت های همسریابی را غیر مجاز اعلام کرد و در این باره گفت: با توجه به زمان تاسیس پلیس فتا بیشتر سایتهای همسریابی قبل از تشکیل این پلیس فعالیت خود را آغاز کرده اند. هم اکنون در حال بررسی راهکارهای موجود برای رفع مشکلات این سایت ها هستیم که امیدواریم به زودی به نتایج خوبی در این باره دست یابیم. پلیس هنوز به عنوان مدعی العموم در این رابطه وارد نشده و در صورت شکایت اقدام به فیلتر یا برخورد با گردانندگان این سایتها می‌کند.

افرادی که در دام سایت های غیر مجاز همسریابی گرفتار شده و از آنان کلاهبرداری شده است می توانند با مراجعه به مراجع قضائی از این سایت ها شکایت کنند، تاکید کرد: پس از اعلام شکایت به مراجع قضائی اگر نیاز به بررسی و تحقیقات پلیسی بود پرونده در اختیار پلیس فتا قرار می گیرد تا بررسیهای تخصصی توسط این پلیس انجام شود.



کشف بیش از دو میلیون داروی قاچاق

در این هفته سردار ذوالفقاری با اعلام کشف دو میلیون داروی قاچاق در مرزهای غربی گفت: ماموران گروهان بیوران در پی کسب خبری مبنی بر ورود دارو قاچاق در یکی از محورهای مرزی سردشت بلافاصله با اکیپی ویژه به محل تردد قاچاقچیان اعزام و پس از ساعتها کمین موفق شدند سه خودروی 3.اف را شناسایی کنند.

قاچاقیچیان با دیدن ماموران اقدام به فرار کردند که با اقدام به موقع ماموران این خودروها متوقف و در بازرسی از آنها یک میلیون و 834 هزار و 848 انواع قرص و داروهای خاص کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در ادامه افزود: با توجه به احتمال ورود داروی غیر مجاز، ماموران هنگ مرزی سردشت در شرایط سخت آب و هوایی موفق شدند پس از کمین 12 ساعته قاچاقچیان را که با چند راس "دوآب" وارد خاک کشورمان شده بودند شناسایی کنند. همزمان با دستور ایست ماموران قاچاقچیان با رم دادن حیوانات اقدام به فرار به سمت کشور عراق کردند اما ماموران قبل از خروج آنها موفق شدند این افراد را شناسایی و دستگیر کنند.در بازرسی از حیوانات و شناسایی جاساز ها 759 هزار و 200 عدد انواع قرص دارویی، بیش از 400 لوازم برقی و صدها جفت کفش قاچاق کشف و ضبط شد.

سرقت خانه در پوشش کارگران نظافتچی

سرقت در پوشش کارگران خدماتی شگرد جدید سارقان برای دستبرد به خانه‌ها است.

برخی سارقان در پوشش کارگران خدماتی وارد خانه ها شده و از محل نگهداری اشیای قیمتی مطلع شده و در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت می کنند.

هموطنان باید هنگام حضور کارگران از در اختیار گذاشتن کلیدهای خانه به آنها خودداری کنند. همچنین اشیای قیمتی را در محل هایی قرار دهند که کارگران هنگام نظافت متوجه آن نشوند. در طول زمان حضور کارگران در خانه صاحبخانه باید در محل حضور داشته و بر کار آنها نظارت کند.

خداحافظی با کارتهای معافیت قدیمی

این هفته سردار ابراهیم کریمی جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی در رابطه با تعویض کارت های معافیت قدیمی گفت: با تجمیع اطلاعات در این کارت ها، هموطنان از این پس برای تایید اصالت کارت خود به جای مراجعه به پایین ترین رده خدمتی خود، با مراجعه به نزدیک ترین دفاتر خدمات الکترونیک، می توانند اصالت کارت خود را تایید کنند.

ظرف مدت 6 ماه یعنی تا پایان خرداد 91، تعویض تمامی کارت های معافیت و جایگزینی کارت های هوشمند، به طول خواهد انجامید که پس از این زمان، تمامی کارت های قدیمی معافیت، از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.