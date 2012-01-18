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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

پریور در گفتگو با مهر:

باند سرقت منزل در کرمان متلاشی شد

باند سرقت منزل در کرمان متلاشی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فرمانده نیروی انتظامی کرمان از انهدام باند سرقت منزل در کرمان خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماوران نیروی انتظامی کرمان موفق به شناسایی و انهدام یک باند سرقت منزل در کرمان شدند.

سرهنگ پریور ادامه داد: طی این عملیات چهار نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به چهار فقره سرقت منزل دیگر نیز اعتراف کرده اند یادآور شد: دستگیر شدگان سه نفر مرد و یک نفر زن هستند.

این مسئول انتظامی ابراز داشت: ماموران انتظامی کرمان طی عملیات مذکور موفق به کشف اقلام سرقت شده توسط باند مذکور شدند که این اموال به مالباختگان پس داده شد.

سرهنگ پریور از شهروندان خواست برای جلوگیری از سرقت منزل خود تا حد امکان از خالى گذاشتن منزل خوددارى کنند.

وی ادامه داد: همچنن افراد می توانند با تجهیز درب، پنجره ها، دیوار و نورگیر ها به حفاظ فیزیکی،  قفل کردن درهای داخلی و در اصلی منزلشان، تعویض توپى قفلهایى که کلید یدک آنها گم شده و همچنین جلوگیری از ورود افراد ناشناس به خانه از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

کد مطلب 1512990

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