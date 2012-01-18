جمع آوری بیش از 32 هزار قطعه تجهیزات ماهواره ای در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا خیرخواهان در تشریح این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ماموران انتظامی با اجرای طرحهای عملیاتی موفق به کشف و جمع آوری 32 هزار و 332 قطعه تجهیزات ماهواره ای دراین شهرستان شدند.

وی گفت: در ادامه اجرای طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره ای روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر تخلیه تجهیزات ماهواره ای در منطقه شاهین ویلای کرج به وسیله یک دستگاه کامیون بلافاصله تحقیقات نامحسوس در این زمینه آغاز و طی بررسی های صورت گرفته در خصوص صحت و سقم مطلب مشخص شد که موضوع صحت دارد.

وی افزود: ماموران انتظامی طی یک عملیات غافلگیرانه متهمان را که 4 نفر بودند هنگام تخلیه بار دستگیر کرده و تعداد 140 عدد دیش، 188 عدد پایه دیش و 198 عدد پایه نگه دارنده آن را کشف و ضبط و با انتقال دستگیر شدگان به کلانتری پس از تشکیل پرونده متهمان را برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند.