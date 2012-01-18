تیم فوتبال جوانان ایران وارد روسیه شد/ بلاتر و پلاتینی میهمانان ویژه مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، هیئت ورزشی جمهوری اسلامی ایران مرکب از 32 نفر از اعضای تیم فوتبال جوانان صبح امروز چهارشنبه وارد مسکو شد.

هدف از ورود اعضای تیم فوتبال جوانان ایران، شرکت در تورنمنت بین المللی است که در شهر سنت پطرزبورگ برگزار می‌شود.

این مسابقات با عنوان جام دوستی با شرکت تیم‌های جوانان 12 کشور به مدت 10 روز از 23 ژانویه تا 30 ژانویه 2012 (3 تا 10 بهمن 1390) برگزار می‌شود.

تیم فوتبال جوانان ایران در گروه C مسابقات با تیم‌های بلاروس، تاجیکستان و لیتوانی به رقابت خواهد پرداخت. شاگردان اکبر محمدی نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها را مقابل بلاروس برگزار می‌کنند.

سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و میشل پلاتینی رئیس کنفدراسیون فوتبال اروپا (یوفا) به عنوان میهمانان ویژه در این تورنمنت حضور خواهند داشت.