هوای پایتخت امروز در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون امروز روی عدد 126 ایستاده و نسبت به روز گذشته که معادل 115 بود که11 واحد افزایش داشته است.

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

همچنین ایستگاه شهرداری منطقه 10 به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن در شرایط بسیار ناسالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی و افزایش ابر در اواخر وقت است، به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.