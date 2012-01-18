زنگ طرح سینما - مدرسه 5 بهمن در تبریز نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هاشمی در آیین معرفی این طرح گفت: در اجرای طرح سینما - مدرسه، دانش آموزان مقاطع راهنمایی و ابتدایی تبریز از اکران فیلمهای کودک و نوجوان در سه سالن سینمای این کلانشهر برخوردار می شوند.



وی با تاکید بر ضرورت توجه به اصل مخاطب محوری، اظهار داشت: شناسایی فیلمهای استاندارد برای اکران در قالب این طرح به اتمام رسیده و اصل مخاطب محوری به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.



هاشمی گفت: فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در ژانر کوتاه، داستانی، انیمیشن و فیلم سینمایی و نیز فیلمهای خارجی که با فرهنگ ایرانی اسلامی تناسب داشته باشند نیز در قالب طرح سینما - مدرسه به اکران گذاشته می شوند.



رئیس دبیرخانه طرح کشوری سینما مدرسه با بیان اینکه همزمان با آذربایجان شرقی، اجرای این طرح در استانهای آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، تهران، اصفهان، یزد و فارس کلید خواهد خورد، اضافه کرد: در مرحله دوم، مناطق محروم و مرزی کشور میزبان طرح مزبور خواهند بود.



وی با اظهار امیدواری نسبت به دستاوردهای چشمگیر اجرای طرح کشوری سینما مدرسه، پیش بینی کرد، پس از اجرای این طرح در آذربایجان شرقی، حداقل 5 فیلم کوتاه و 10 فیلم انیمیشن طی سال 91 در تبریز تولید شود.



هاشمی، طیف موثر سینمای فعلی ایران را نیازمند "تازه شدن" خواند و گفت: هنر صنعت سینمای کشور در مقطع حاضر به تزریق خون تازه احتیاج دارد و اجرای طرح کشوری سینما مدرسه قادر است این نقش مهم را ایفا کند.

رئیس دبیرخانه کشوری طرح سینما مدرسه، ساخت و بایگانی فیلمهای کودک و نوجوان را محصول نوعی بی تدبیری آزاردهنده دانست و افزود: بی توجهی به نیاز مخاطب، وضعیتی را ایجاد می کند که فیلمهای ساخته شده در حوزه کودک و نوجوان، موفق به اکران نشوند و بلافاصله در قفسه های بایگانی بمانند.