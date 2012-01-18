10 تصویر؛ از جنگ سایبری ضدتل آویو تا ابرقدرت جدید جهان!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و هک شدن برخی از کارتهای اعتباری در فلسطین اشغالی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ جنگ سایبری علیه اسرائیل

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به هک شدن برخی کارتهای اعتباری در فلسطین اشغالی اشاره دارد که توسط برخی کاربران جهان عرب انجام شده بود.

بحرانهای لبنان

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به بحرانهای مختلف در لبنان از جمله رشوه خواری، فساد، کوتاهی مسئولان، ناتوانی اقتصادی و هدر دادن اموال عمومی اشاره دارد.

روسیه ابرقدرت جدید جهان

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به افول تدریجی قدرت آمریکا در جهان و اوج گیری همزمان مسکو توجه دارد.

بحران پرداخت دستمزدها در لبنان

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به پرداخت نشدن دستمزد کارگران لبنانی به علت برخی مشکلات دولتی توجه دارد.

کمبود مراکز بهداشتی

روزنامه الشرق الاوسط امروز به کمبود مراکز بهداشتی در عربستان اشاره دارد که سبب شده مردم این کشور در حل مشکلات سلامتی و بهداشتی خود با بحران روبرو باشند.

انقلاب جوانان یا پیران؟!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به انقلابهای کشورهای عربی اشاره دارد که در آنها جوانان عرب هنوز به حق واقعی خود نرسیده اند.

رویای یک زندانی

السفیر لبنان

هک شدن سیستمهای صهیونیستی

الانتقاد لبنان

جنایتکاران صهیونیست

الرایه قطر

فضای جنگ سایبری؛ بدون شرح

الدستور اردن