نرخ بیکاری در انگلیس به بالاترین حد خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دفتر آمار ملی انگلیس امروز چهارشنبه اعلام کرد که هزار و 148 فرد دیگر به شمار بیکاران در ماههای سپتامبر، اکتبر و نوامبر سال گذشته افزوده شده اند که این بدترین نرخ بیکاری از ژانویه 1995 تاکنون به شمار می رود.



آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در انگلیس از 8.3 درصد به 8.4 درصد در ماه نوامبر افزایش یافته است. گفته می شود که نرخ بیکاری در میان جوانان 16 تا 24 سال به 22.3 درصد رسیده است.

این آمارها در حالی است که هم اکنون بسیاری از جوانان انگلیسی در اعتراض به بدترین اوضاع اقتصادی، فقر، تورم و شکاف طبقاتی موجود به خیابانها آمده و انتقاد خود را از سیاستهای ریاضت طلبانه دولت اعلام می کنند.