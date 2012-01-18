80 درصد مرزهای آذربایجان غربی مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش پیشگیری از قاچاق کالا و ارتقای کیفیت و مصرف کالای ایرانی افزود: این طرح از سال 86 با هدف کنترل قاچاق با نصب علایم فیزیکی در شهرستانهای مرزی و ایجاد منطقه ممنوعه آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد.

وی مهمترین دلیل افزایش قاچاق در آذربایجان غربی را هم مرز بودن با سه کشور حساس خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان اعلام کرد و گفت: آشنایی مردم با مضرات قاچاق کالا و ارز و ارتقای سطح آگاهی آنها در این رابطه در کاهش قاچاق در استان موثر خواهد بود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی افزود: کیمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سه کمیته و 10 کارگروه در استان در رابطه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که مصوباتی در این جلسات تصویب و اجرا می شود.

اجرای طرح مشارکت مرزنشینان آذربایجان غربی در تجارت مرزی از سال آینده

قنبری از اجرای طرح مشارکت مرزنشینان استان در تجارت مرزی از سال آینده خبر داد و گفت: طرح مشارکت فعال مرزنشینان استان توسط هیئت دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی یاد آورشد: بر اساس این طرح به هر سرپرست خانوار ساکن در عمق 20 کیلومتر مرزهای استان مجوز داد و ستد به میزان 15 میلیون ریال به قیمت گمرک هر دو ماه یکبار صادر شده و تخفیف 100 تا 50 درصدی به آنها اعطا می شود.

مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی آذربایجان غربی در این همایش با تاکید بر مقابله با ورود کالا از مبادی غیر رسمی در استان گفت: رعایت اصول قانونی و موازین علمی تعریف شده موجب می‌شود کالا و تولیدات مختلف در بازار بین سایر کالاها نیز جایگاه خوبی به خود اختصاص دهند و به عبارت دیگر در چرخه رقابت قرار بگیرند.

منصور جلایر در ادامه لازمه شکوفایی اقتصاد را حمایت از تولیدات داخلی دانست و بیان داشت: حمایت از تولیدکننده بومی یک اصل کلی است در این راستا باید تولید کنندگان نیز با استاندارد سازی محصولات و بهبود کیفیت آنها علاوه بر تسخیر بازارهای داخلی و خارجی، به صورت موازی نیز با قاچاق مبارزه کنند.

قاچاق منجر به از بین رفتن فرصت شغلی در آذربایجان غربی می شود

معاون امور صنایع وامور اقتصادی سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی نیز در این همایش با بیان اینکه قاچاق پدیده ای است که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد وارد می کند اظهار داشت: کاهش تولیدات داخلی، افزایش میزان بیکاری کاهش انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی، رواج استفاده از کالاهای فاقد ضمانت در جامعه از جمله آثار منفی قاچاق در جامعه است.

صادق فرخ زاده حجم کالای قاچاق در استان در سال گذشته را 3 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: افزایش میزان کالای قاچاق به معنای از بین رفتن فرصت شغلی و افزایش بیکاری در استان است.

وی شناسایی موانع و عوامل تاثیرگذار در جریان روند تولید، سرمایه گذاری در زمینه های اولویت دار، توسعه تکنولوژی و بهره وری و افزایش کیفیت محصولات را از جمله مهمترین برنامه های این سازمان در مقابله با قاچاق کالا عنوان کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه نیز در همایش پیشگیری از قاچاق کالا و ارتقای کیفیت ومصرف کالای ایرانی گفت: قاچاق فعالیتی غیرقانونی است که وضعیت جغرافیایی منطقه ، بیکاری، فقر وکمبود سرمایه گذاری در مرزها در به وجود آمدن این پدیده مخرب موثر است.

پاشائی تاکید کرد: ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی، بسته بندی مناسب و تطابق کالاهای تولیدی با استانداردهای ملی و بین المللی از جمله مهمترین ابزارهایی است که در مقابله با قاچاق تاثیرگذار است.

همایش پیشگیری از قاچاق کالا و ارتقای کیفیت و مصرف کالای ایرانی چهارشنبه با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی و انتظامی استان، صاحبان صنایع و نمایندگان مجمع امور صنفی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه برگزار شد.