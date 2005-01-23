عمليات بازگشت زايران حج تتمع از 7 بهمن ماه آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، با انجام اولين پرواز در ساعت 30/5 دقيقه بامداد چهارشنبه هفته جاري از فرودگاه جده به ميهن اسلامي، پروازهاي بازگشت حجاج بيت الله الحرام آغاز مي شود.
بنابراين گزارش، در پروازهاي بازگشت كه 19 روز ادامه خواهد داشت، هما وظيفه انتقال بيش از 45 هزار نفر از حجاج بيت الله الحرام را به عهده دارد.
اين گزارش مي افزايد: همچنين هموطنان شريف كشورمان مي توانند براي دريافت اطلاعات مربوط به شماره كاروان، زمان و ساعت پروازهاي حجاج بيت الله الحرام به پايگاه اينترنتي www.iranair.com مراجعه كنند.
عمليات بازگشت حجاج بيت الله الحرام با پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از بامداد روز 7 بهمن ماه سال جاري آغاز مي شود.
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