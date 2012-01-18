  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

صادق نیا اعلام کرد:

310 شاعر و مداح مازندران در کنگره شعر عاشورایی شرکت کردند

بابل - خبرگزاری مهر: مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از حضور 310 شاعر و مداح در پنجمین کنگره شعر عاشورایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کریم صادق نیا افزود: تعداد 310 نفر از مداحان و شاعران مذهبی مازندران در پنجمین کنگره شعر عاشورایی که در مجتمع فرهنگی نفت محمودآباد برگزار شد، شرکت کردند.

مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: تعداد 530 آثار ادبی به دبیرخانه پنجمین کنگره شعر عاشورایی ارسال شده که نفرات برتر آثار شعری خود را در کنگره قرائت کردند.

وی اظهار داشت: در پایان به سه نفر از شاعران در زمینه بومی، پنج نفر در زمینه آیینی، پنج نفر در زمینه مفهومی و پنج نفر در زمینه بخش ویژه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

در حاشیه پنجمین کنگره شعر عاشورایی مازندران، نمایشگاه کتاب با 100 عنوان و 500 جلد کتاب شامل انواع کتب دینی و مذهبی، اشعار، مداحی، نوحه خوانی و مرثیه سرایی و دیوان اشعار شاعران مذهبی معاصر برپا شد.

کد مطلب 1513021

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها