310 شاعر و مداح مازندران در کنگره شعر عاشورایی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کریم صادق نیا افزود: تعداد 310 نفر از مداحان و شاعران مذهبی مازندران در پنجمین کنگره شعر عاشورایی که در مجتمع فرهنگی نفت محمودآباد برگزار شد، شرکت کردند.

مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: تعداد 530 آثار ادبی به دبیرخانه پنجمین کنگره شعر عاشورایی ارسال شده که نفرات برتر آثار شعری خود را در کنگره قرائت کردند.

وی اظهار داشت: در پایان به سه نفر از شاعران در زمینه بومی، پنج نفر در زمینه آیینی، پنج نفر در زمینه مفهومی و پنج نفر در زمینه بخش ویژه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

در حاشیه پنجمین کنگره شعر عاشورایی مازندران، نمایشگاه کتاب با 100 عنوان و 500 جلد کتاب شامل انواع کتب دینی و مذهبی، اشعار، مداحی، نوحه خوانی و مرثیه سرایی و دیوان اشعار شاعران مذهبی معاصر برپا شد.