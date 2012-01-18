شورای پدافند غیر عامل در کرج تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، از تشکیل شورای پدافند غیر عامل در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: بر اساس قوانین این شورا هر دستگاهی در استان برای هر پروژه موظف است که از شورا استعلام و تاییدیه دریافت کند.



جلسه آموزشی پدافند غیر عامل برای تمام مدیران البرز برگزار می شود



وی گفت: در بهمن ماه سال جاری یک برنامه وسیع آموزشی برای تمام مدیران استان البرز در خصوص پدافند غیر عامل برگزار می شود.



رجبی ادامه داد: در حال حاضر ضرورت آموزش پدافند غیر عامل بر کسی پوشیده نیست و باید قوانین و مقررات و دانش پدافند غیر عامل به روز رسانی شود.



تهدیدات غیر نظامی از تهدیدات نظامی مهم تر است



وی با بیان اینکه تهدیدات غیر نظامی مهم تر از تهدیدات نظامی است، اضافه کرد: پدافند غیر عامل مجموعه تهدیدات غیر مسلحانه در برابر تهدیدات و اقدامات غیر نظامی دشمن است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز افزود: امروز دشمنان از تهدیدات نظامی خود می کاهد و بر تهدیدات سایبری و جنگ نرم تاکید دارد.



البرز مینیاتوری از کل کشور است



رجبی با بیان اینکه استان البرز مینیاتوری از کل کشور است، اظهار داشت: باید از تمام امکانات بومی و فرهنگی استان البرز در خصوص پدافند غیر عامل استفاده کنیم.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز بر اهمیت و ضرورت دانستن پدافند غیر عامل تاکید کرد و افزود: تمام زندگی ما از بدو تولد تا مرگ با پدافند غیر عامل مرتبط است بنابراین می توان رشته درسی با عنوان پدافند غیر عامل به عناوین درسی دبیرستانی ها اضافه کرد.