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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

مسعودی:

فعالیت های پرورشی و اقامه نماز در اولویت آموزش و پرورش باشد

فعالیت های پرورشی و اقامه نماز در اولویت آموزش و پرورش باشد

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس شورای آموزش و پرورش طرقبه شاندیز گفت: اولین اولویت کار آموزش و پرورش بایستی هوشمند سازی مدارس و توجه به فعالیت های پرورشی به ویژه اقامه نماز در اول وقت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رمضانی صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به لزوم توجه بیشتر و تقدیر از برترین های فعالیت های پرورشی در مدارس تأکید کرد: همه مسئولین بویژه اعضای شورای آموزش و پرورش می بایست از ظرفیت های بالای آموزش و پرورش در جهت تحقق اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت استفاده کنند.

دبیر شورا و رئیس آموزش و پرورش طرقبه شاندیز تصریح کرد: با توجه به نقش کلیدی شهرداران در پیشبرد امور و تعامل سازنده با آموزش و پرورش حضور پر رنگ تر ایشان را برای نیل به اهداف خواستار شد.

رمضانعلی مسعودی نژاد ادامه داد: حل و فصل مسائل فی مابین شهرداری ها و آموزش و پرورش در جلسات شورا باعث صرفه جویی در وقت، هزینه و سهولت روند امور خواهد شد.

وی افزود: از برکات تشکیل جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تسریع در کارها و تعامل بهتر و بیشتر بوده است.

شایان ذکر است در پایان این جلسه از زحمات شورا به مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش قدردانی شد.

کد مطلب 1513029

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