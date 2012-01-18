1.4میلیارد تومان اعتبار به شهرداری پاوه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی در جلسه شورای عمومی فرهنگ شهرستان پاوه که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، گفت: 8 میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری برای سال 90 به شهرداری پاوه اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان پاوه با اشاره به نگاه ویژه دولت به شهرستان پاوه، تاکید کرد: در حوزه عمران بیشترین آمار پیشرفت استان مربوط به شهرستان پاوه است که جا دارد از همه مسئولانی که در دستیابی به این مهم سهیم بوده‌اند تشکر کنیم.

خدرویسی تصریح کرد: این شهرستان در سایه رهنمودهای مدبرانه امام جمعه فهیم خود و با داشتن روحانیت بیدار جایگاهی بلند در استان و حتی کشور پیدا کرده که تمجید مقام معظم رهبری از ماموستا قادری و مردم این خطه گویای این واقعیت است.

فرماندار پاوه گفت: کانون‌های فرهنگی مساجد شهرستان از 5 کانون به 12 کانون افزایش یافته و انجمن و نهادهای فرهنگی هم به طور منظم به برگزاری جلسات و ترغیب جوانان به شرکت در امور فرهنگی مشغول هستند.

خدرویسی تصریح کرد: با وجود همه این اوصاف پیچیدگی مقوله فرهنگ اجازه یک لحظه غفلت را به ما نمی‌دهد چرا که تأثیر این مقوله بر فرهنگ عمومی مردم انکار‌ناپذیر بوده و باید با کار مطالعاتی عمیق و تلاش مضاعف برنامه‌های از پیش تعیین شده را در جامعه پیاده کرد.

فرماندار پاوه با اشاره به رایزنی‌های مقدماتی انجام گرفته با استاندار کرمانشاه در خصوص احداث مرکزی به عنوان مرکز همایش‌های اورامانات در شهر پاوه از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواست موضوع را تا قطعی شدن آن پیگیری کند.

در این جلسه اعضای شورای فرهنگ عمومی به بیان دیدگاه‌های خود در مورد مسائل و مشکلات فرهنگی شهرستان پاوه پرداختند.

در ادامه، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان پاوه با انتقاد از شهرداری پاوه به علت عدم پرداخت نیم درصد درآمد این شهرداری به کتابخانه عمومی پاوه از کمبود فضا و سرانه کتاب این شهر گلایه کرد.

جمال ابراهیمی، شهردار پاوه هم در پاسخ به این انتقاد، گفت: شهرداری پاوه آماده پرداخت این پول به کتابخانه پاوه است همچنانکه این وجه در سال گذشته هم به طور کامل تسویه شده و در اختیار کتابخانه قرار گرفته است و امسال نیز در صورت محاسبه این وجه و تسلیم اسناد به امور مالی شهرداری نسبت به پرداخت آن اقدام خواهیم کرد.

