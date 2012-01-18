  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

برای تماشای بازی ملوان؛

کی‌روش به انزلی می‌رود/ بررسی دیدار‌های لیگ برتر توسط مربیان تیم ملی

کی‌روش به انزلی می‌رود/ بررسی دیدار‌های لیگ برتر توسط مربیان تیم ملی

برنامه حضور اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در محل برگزاری دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از سوی مدیر رسانه‌ای این تیم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طبق برنامه‌ریزی انجام شده "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی کشورمان به همراه "دانیل گاسپار" روز پنجشنبه راه شهر بندرانزلی می‌شوند تا دیدار ملوان - شاهین بوشهر را از نزدیک تماشا کنند. آنها روز جمعه هم با حضور در ورزشگاه اکباتان، بازی تیم‌های راه‌آهن و نفت تهران را آنالیز خواهند کرد.

همچنین امید نمازی دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان و مارکار آقاجانیان و "میک مک درموت" بازی فجرسپاسی شیراز - استقلال را از طریق تلویزیون تماشا می‌کنند.

مک درموت و خانبان دیدار سایپای البرز - صبای قم را با حضور در ورزشگاه انقلاب کرج از نزدیک تماشا و آنالیز می‌کند. ضمنا دیدار فولاد با ذوب‌آهن و سپاهان با شهرداری تبریز را "آنتونیو سیمویز" از طریق تلویزیون و بازی پرسپولیس - مس سرچشمه را آقاجانیان و نمازی با حضور در ورزشگاه خواهند دید.

فیلم سایر دیدارهای هفته بیست و یکم هم دراختیار کادر فنی تیم ملی قرار خواهد گرفت تا آنها عملکرد بازیکنان را در این دیدارها مورد بررسی قرار دهند.

کد مطلب 1513039

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها