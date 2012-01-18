به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طبق برنامهریزی انجام شده "کارلوس کیروش"، سرمربی تیم ملی کشورمان به همراه "دانیل گاسپار" روز پنجشنبه راه شهر بندرانزلی میشوند تا دیدار ملوان - شاهین بوشهر را از نزدیک تماشا کنند. آنها روز جمعه هم با حضور در ورزشگاه اکباتان، بازی تیمهای راهآهن و نفت تهران را آنالیز خواهند کرد.
همچنین امید نمازی دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان و مارکار آقاجانیان و "میک مک درموت" بازی فجرسپاسی شیراز - استقلال را از طریق تلویزیون تماشا میکنند.
مک درموت و خانبان دیدار سایپای البرز - صبای قم را با حضور در ورزشگاه انقلاب کرج از نزدیک تماشا و آنالیز میکند. ضمنا دیدار فولاد با ذوبآهن و سپاهان با شهرداری تبریز را "آنتونیو سیمویز" از طریق تلویزیون و بازی پرسپولیس - مس سرچشمه را آقاجانیان و نمازی با حضور در ورزشگاه خواهند دید.
فیلم سایر دیدارهای هفته بیست و یکم هم دراختیار کادر فنی تیم ملی قرار خواهد گرفت تا آنها عملکرد بازیکنان را در این دیدارها مورد بررسی قرار دهند.
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