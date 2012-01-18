احیای موقوفات مشکلات اقتصادی جامعه را حل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله نورالله طبرسی در نشستی با اصحاب وقف و بقاع استان اظهار داشت: وقف احسان ماندگار بوده که باید در جامعه حفظ شود و اداره اوقاف و امورخیریه برای تحقق این مهم ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه وقف برای سالار شهیدان در رأس همه موقوفات است، افزود: در جای جای ایران و یا استان را بنگریم شاهدیم که اقشار مختلف مردم موقوفات بیشتری را راستای اقامه عزای امام حسین(ع) اهدا میکنند با این حال اداره اوقاف و امورخیریه باید با یک برنامه منسجم وقفهای جدید را به سمت اقامه مراسم جشنها و اعیاد اسلامی هدایت کند؛ چون انسان همان گونه که نیاز به اشک و گریه دارد به جشن و شادی نیز نیازمند است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر احیای موقوفات در جامعه، اظهار داشت: در رژیم طاغوت به علت اصلاحات ارضی و دیگر برنامههای انجام گرفته بخش عظیمی از موقوفات به مردم داده شده و یا سند آن به نام دیگران منتقل شده است به همین دلیل موقوفات در جامعه باید به هر نحوی احیا شده و باید با همت حفظ و نگهداری شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت احیای موقوفات بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه حل خواهد شد، افزود: باید به موقوفات بیشتر از مال شخصی اهمیت دهیم و این امر یک وظیفه است و در این راستا باید همت بیشتری صورت گیرد.
طبرسی با بیان اینکه نباید به موقوفات مانند مال میت نگاه کرد، تصریح کرد: باید به موقوفات بیشتر اهمیت داده شود چون خیانت به موقوفات خیانت در امانت و نیت واقف آن موقوفه محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه افرادی که وقف میکند نام نیک از خود به جای میگذارند، افزود: گسترش وقف یکی از بشارتهای کار ادارات اوقاف است. در دورهای مردم چون به احیا و حفظ موقوفات اهدا شده واقف نبودند انجام عمل وقف کمتر شده بود ولی در حال حاضر با توجه به فعالیتهای صورت گرفته از سوی سازمان اوقاف مردم دوباره به سمت احیا این امر حسنه گام بر میدارند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه حفظ وقف امری دشوار به شمار می رود، بیان کرد: وقف به حق الناس بر میگردد در صورت بیتوجهی و حفظ نکردن موقوفان مشخص نیست، سرنوشت جامعه چه خواهد شد.
وی افزود: احیای بقاع متبرکه و امامزادهها یکی از کارهای خوبی است که بنا به فرموده مقام معظم رهبری در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در حال انجام است.
طبرسی با بیان اینکه فرهنگ وقف باید در جامعه ترویج و نهادینه شود، خاطرنشان کرد: باید با دادن آمار و اطلاعات فعالیتهای صورت گرفته و با بهرهگیری از طرفیتهای رسانهها و مطبوعات مردم را به اهدا وقفهای جدید تشویق کرد تا به این وسیله این فرهنگ حسنه دینی بیش از پیش تورویج و نهادینه شود.
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