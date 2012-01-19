مشارکت حداکثری هدف برگزارکنندگان انتخابات است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری انتخابات را خود مردم بر عهده دارند و هم اکنون 63 نفر از اقشار مختلف به عنوان معتمد برای هیئت اجرایی انتخاب شدند.



وی افزود: هیئت اجرایی از بین خود افرادی را که در حوزه انتخابیه حضور می یابند انتخاب می کنند، در هر حوزه 9 نفر به عنوان نمایندگان فرماندار و بخشدار و...جهت برگزاری انتخابات در سر صندوق حاضر می شوند.



حدادی تصریح کرد: تعداد 11 نفر از هیئت اجرایی تا کنون هشت جلسه برگزار کرده اند و کلیه کسانی که دست اندر کار مسئولیت برگزاری انتخابات می شوند باید آموزشهای لازم را ببینند زیرا از 25 فرایند که در انتخابات داریم 24 فرایند مکانیزه است.



وی اضافه کرد: تعداد شعب اخذ رای و اعضای هیئت اجرایی مشخص شده اند و کمیته های ستاد انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده اند و کمیته امنیتی و کمیته اطلاع رسانی فعالانه مسئولیت خود را انجام می دهند.



فرماندار ساوجبلاغ تعداد شعبی که در سه حوزه انتخابیه برای اخذ رای منظور شده را اعلام کرد: سه حوزه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان تعداد 250 شعبه مصوب شده که 123 شعبه در ساوجبلاغ، 82 شعبه در نظرآباد و 45 شعبه نیز در طالقان به اخذ رای از شهروندان می پردازند.



وی تاکید کرد: براساس قانون همه دستگاههای اجرایی باید امکانات خود را در اختیار حوزه انتخابیه قرار دهند و همانطور که در سرشماری کلیه دستگاهها و ادارات باهم همکاری و همدلی کردند تا این امر به سرانجام رسید هم اکنون نیز نیاز به همکاری کلیه دستگاهها است تا انتخابات با سلامت و موفقیت انجام شود.



وی یاد آورد شد: برطبق بند 61 قانون انتخابات استفاده از اموال دولتی برای تبلیغ علیه یا له هر کدام از کاندیداها خلاف است و در این راه هیچ دستگاهی نباید قدمی بردارد.



