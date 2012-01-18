لزوم تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب(س)/ وهابیت بزرگترین مشکل جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اﷲ العظمی حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی حضرت زینب(س)، فرماندهان سپاه و جمعی از مسئولان حوزه و دانشگاه با ایشان با اشاره به تحولات منطقه و بیداری اسلامی از حضرت زینب(س) به عنوان یکی از بیدارگران مهم در عرصه تاریخ یاد کرد و اظهار داشت: نقش آن حضرت در طول تاریخ برجسته و دارای ابعاد وسیعی است و باید تعمق بیشتری در مورد ایشان انجام بگیرد.



وی ابراز داشت: شخصیت ایشان چون دریای عظیمی است که هرکس به اندازه معرفت خودش از آن بهره می‌برد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به خطبه آتشین حضرت زینب(س) افزود: این خطبه 12محور دارد که حضرت زینب(س) در آن به ریشه اصلی جریان کربلا توجه داشته و بعد از شهادت در پیام رسانی این ریشه را مورد هدف قرار داده است.



ریشه واقعه عاشورا در سرزمین شام



وی با بیان اینکه سرزمین شام ریشه اصلی جریان کربلا در این خطبه معرفی شده است اظهار داشت: مردم شام پیامبر و امیر مومنان علی(ع) را دیده بودند اما نسبت به امر نبوت و ولایت بی توجهی کردند و این به آن علت بود که معاویه 20 سال پس از شهادت حضرت امیر(ع) حکومت کرد و تمام سعی خود را در منزوی کردن اهل بیت(ع) و محو کردن یاد آنها از ذهن مردم به کار بست.



آیت الله نوری همدانی ادامه داد: در زمان معاویه 70 هزار منبر در بلاد اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه به حضرت علی(ع) دشنام می‌دادند و به این صورت ذهن مردم را از یاد امامت و ولایت خالی کردند.



نویسندگان به ریشه های جریان عاشورا بپردازند



وی در ادامه اظهار داشت: یکی از اشکالات وارد بر نویسندگان این است که آنها همیشه به جای ریشه یابی و ذکر علت ها فقط به معلول ها پرداخته اند در حالی که برای تبیین درست یک واقعه باید به ریشه یابی آن پرداخته شود.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با تاکید بر نقش تأثیرگذار بانوان در جامعه ابراز داشت: بانوان در جامعه تأثیرگذاری بالایی دارند و بسیاری از تحولات در طول تاریخ به دست بانوان رخ داده است.



وی ادامه داد: اقتدار ایران امروز، مرهون تربیت فرزندانی است که توسط بانوان انجام شده است.



دنیای امروز تشنه معارف اسلامی است



آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دنیای اسلام امروز تشنه شنیدن معارف اسلامی است، تصریح کرد: اسلام همیشه پاسخگوی همه مشکلات بوده و درباره همه ابعاد زندگی دستور و راه حل دارد.



وی خواستار ایجاد دبیرخانه دائمی و ترجمه آثار کنگره به زبان‌های روز دنیا شد و اظهار داشت: اسلام باید به عنوان یک دین جامع و کامل در سایه قیام امام حسین و رشادت های حضرت زینب (س) به دنیا معرفی شود.



وهابیت بزرگترین مشکل جهان اسلام است



مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود از وهابیت به عنوان بزرگترین مشکل جهان اسلام یاد کرد و بیان داشت: عربستان سعودی و قطر با داشتن ثروت فراوان از وهابیت حمایت می کنند و این در حالی است که آنها نوکر سر سپرده آمریکا و همگام با صهیونیست ها حرکت می کنند.

