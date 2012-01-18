آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هماهنگی های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، مقرر شد که آزمون سراسری زمستانی انجمن خوشنویسان ایران در شهریار برگزار شود.

این آزمون شامل دوره های مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز در رشته های نستعلیق، ثلث و نسخ در روزهای پنجشنبه 29 و جمعه 30 دی ماه سال جاری در فرهنگسرای استاد شهریار شهرستان شهریار برگزار می شود.

در این آزمون تمامی هنرجویان رشته خوشنویسی در دوره های مختلف حضور دارند و میزان توانایی خود را می سنجند.

علاقمندان می توانند تا پایان ساعت اداری روز 29 دی ماه سال جاری به دفتر انجمن خوشنویسان واقع در فرهنگسرای استاد شهریار مراجعه و اقدامات لازم را برای ثبت نام انجام دهند.