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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

در شهریار/

آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران برگزار می شود

آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران برگزار می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: آزمون سراسری زمستانی انجمن خوشنویسان ایران در فرهنگسرای استاد شهریار شهرستان شهریار برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هماهنگی های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، مقرر شد که آزمون سراسری زمستانی انجمن خوشنویسان ایران در شهریار برگزار شود.
 
این آزمون شامل دوره های مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز در رشته های نستعلیق، ثلث و نسخ در روزهای پنجشنبه 29  و جمعه 30 دی ماه سال جاری در فرهنگسرای استاد شهریار شهرستان شهریار برگزار می شود.
 
در این آزمون تمامی هنرجویان رشته خوشنویسی در دوره های مختلف حضور دارند و میزان توانایی خود را می سنجند.
 
علاقمندان می توانند تا پایان ساعت اداری روز 29 دی ماه سال جاری به دفتر انجمن خوشنویسان واقع در فرهنگسرای استاد شهریار مراجعه و اقدامات لازم را برای ثبت نام انجام دهند.
کد مطلب 1513051

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