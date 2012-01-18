راه اندازی مرکز تحقیقات علوم اعصاب و سرطان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با اعضای موسس مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی افزود: مقدمات تصویب 4 مرکز تحقیقات شامل علوم اعصاب، سرطان، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و عدالت در سلامت و فناوریهای سلامت در آذربایجان غربی انجام شده که امیدواریم طی آینده نزدیک با تصویب شورای گسترش دانشگاههای وزارت بهداشت راه اندازی شوند.

وی با اشاره به فعال بودن 4 مرکز تحقیقاتی در عرصه سلامت و بهداشت آذربایجان غربی، اظهار داشت: این مراکز در زمینه های سلامت مواد غذایی و آشامیدنی، نفرولوژی و پیوند کلیه، سلولی و مولکولی، بهداشت باروری و ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آذربایجان غربی ضمن اشاره به اهمیت مقوله پژوهش در عرصه سلامت بر لزوم وجود مراکز تحقیقاتی قدرتمند در این حوزه تاکید کرد و گفت: سلامت، آموزش و ارتقای بهداشت سلامت جز اهداف مهم و اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوده که هم اکنون 95 درصد از جمعیت استان تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار گرفته اند.