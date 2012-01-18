اخبار کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری جشنواره موسیقی در همدان خبر داد.

محمدعلی فرجی اظهار داشت: جشنواره موسیقی از 16 تا 18 بهمن‌ ماه در همدان برگزار می‌شود.

فرجی بیان داشت: جشنواره استانی موسیقی در دو گروه تک‌ نوازی و گروه نوازی برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: در بخش تک نوازی همه رشته‌ها وجود دارد و در بخش گروه نوازی حداکثر پنج تا 10 نفر اجرا دارند.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه داوران جشنواره موسیقی از تهران انتخاب شده‌اند، افزود: این جشنواره در مرکز استان و شهر همدان برگزار می‌شود و شرکت کنندگان تا پایان دی‌ماه برای حضور جشنواره مهلت دارند.

برگزاری جشنواره استانی هنرهای تجسمی در تویسرکان

جشنواره استانی هنرهای تجسمی 25 و 26 بهمن‌ماه در تویسرکان برگزار می‌شود.

جشنواره هنرهای تجسمی در زمینه‌های مینیاتور، عکس، نگارگری، نقاشی و طراحی برنامه‌ریزی شده و هنرمندان باید آثار خود در این زمینه به جشنواره ارسال کنند.

حضور قباد شیوا هنرمند برجسته هنرهای تجسمی در این جشنواره از نقاط قوت جشنواره استانی هنرهای تجسمی در تویسرکان است.

قباد شیوا که از بزرگترین گرافیست‌های ایران است به‌عنوان سرپرست تیم داوری در این جشنواره حضور می‌یابد.

جشنواره هنرهای تجسمی در دو بخش زیر 40 سال و بالای 40 سال برگزار می‌شود، و ورک شاپ نیز برگزار خواهد شد.

برگزاری جشنواره خوشنویسی در اسدآباد

جشنواره خوشنویسی در 20 اسفندماه در شهرستان اسدآباد برگزار می شود.

این جشنواره در دو بخش زیر 40 سال و بالای 40 سال برگزار می‌شود و شرکت کنندگان زیر 40 سال باید در کارگاه حضور یابند.

بنابه گفته دست اندرکاران چهار داور از رشته‌های مختلف قضاوت آثار رسیده به این جشنواره را بر عهده دارند.

همچنین هر یک از آثار رسیده به جشنواره هنرهای تجسمی به مدت 80 روز در هشت شهرستان استان همدان به نمایش گذاشته می‌شود.

در این برنامه هر شهرستان به مدت 10 روز کارها را به صورت امانتی و چرخشی در نمایشگاه ارائه می کند.

کارگاه آموزشی اصول نغذیه سالم در مدارس برگزار شد

کارگاه آموزشی اصول نغذیه سالم در مدارس با هدف ارتقا سلامت تغذیه‌ای دانش آموزان برگزار شد.

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رزن در این کارگاه به بیان مطالبی درباره معرفی پایگاه تغذیه سالم، بررسی شرایط بهداشتی، مشکلات غذا خوردن در سنین مدرسه و بلوغ، تغذیه در دوران بلوغ، رشد قدی و وزنی و نیز میزان رشد وزنی در دوران بلوغ به موازات افزایش قد پرداخت.

محمد نوروزی با بیان اینکه برای تعیین وضعیت بدنی نوجوانان از شاخصی به نام توده بدنی استفاده می‌شود، افزود: نیاز به ویتامین ها، املاح و آهن در دوران بلوغ بیشتر می‌شود.

نوروزی افزود: نوجوانان باید در برنامه غذایی خود از مواد حاوی آهن مانند گوشت، مرغ، ماه، جگر، حبوبات و سبزیجات برگ سبز استفاده و با مصرف مواد حاوی ویتامین ث همراه با غذا به جذب آهن کمک کنند.

توزیع هدایای مقام معظم رهبری بین دانش‌آموزان محروم رزن

هدایای مقام معظم رهبری بین دو هزار و 520 دانش‌آموز دختر و پسر محروم شهرستان رزن توزیع شد.

این هدایا از سوی بنیاد علوی در میان 2 هزار و 520 دانش‌آموز دختر و پسر مقاطع ابتدایی و راهنمایی روستایی توزیع شد.

از این تعداد یک هزار و 148 دانش‌آموز دختر بودند که به آنها شلوار، مانتو و کفش هدیه شد و به یک هزار و 372 دانش‌آموز پسر نیز شلوار، پیراهن و کفش اهدا شد.

در مجموع در استان همدان 11 هزار و 480 دست لباس بین دانش‌آموزان محروم توزیع شده که از این تعداد پنج هزار و 940 دست پسرانه و پنج هزار و 540 دست دخترانه بوده است.