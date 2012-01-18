سهم اشتغال ناقص خراسان جنوبی 20 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی در میز کشوری ایران و افغانستان که در بیرجند برگزار شد، به 330 کیلومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان اشاره کرد و گفت: در زمینه مشکلاتی که برای توسعه مراودات اقتصادی با کشور افغانستان وجود دارد آمادگی داریم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه وجود برخی مشکلات کشوری است و از دسترس استان خارج است، گفت: این مشکلات از طریق مصوبات این میز کشوری به مسئولان منتقل و رفع شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اشتغال ناقص از بحث های اساسی خراسان جنوبی است، ادامه داد: اشتغال ناقص در استان نزدیک به 20 درصد است که باید در زمینه پایدار کردن آن تلاش کنیم.

امینی با بیان اینکه در منطقه زیرکوه پیگری های لازم برای ایجاد مرز رسمی در دست اقدام است، بیان داشت: امیدواریم کمک شود با ایجاد این مرز رسمی توسعه و رونق اقتصادی این استان نسبت به گذشته افزایش یابد.

وی گفت: ایجاد این مرز رسمی گام موثری در توسعه و رونق اقتصادی استان و زمینه ایجاد اشتغال پایدار است.